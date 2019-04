El Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) confirmó la realización del paro nacional convocado para el próximo martes 30 de abril. Los integrantes del Frente realizarán hoy una conferencia de prensa, que se realizará a las 11.30 en la sede de la Asociación Bancaria, para dar detalles de la medida de fuerza. Estarán presentes los principales referentes del Fresimona, el bancario Sergio Palazzo (foto), Ricardo Pignanelli del Smata y el camionero Pablo Moyano, entre otros. Los gremialistas plantean realizar un paro con movilizaciones. “El pueblo ya no soporta el deterioro del nivel de vida al que lo condenó un modelo que no responde a sus intereses”, sentenció Palazzo en defensa de la medida de fuerza que no cuenta con el acompañamiento de la conducción central de la CGT.