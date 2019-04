Con el dólar habiendo tocado el récord de 47,50 pesos y el riesgo país habiendo superado los 1000 puntos, los especialistas consultados por Página/12 prevén una profundización de la crisis financiera producto de la desconfianza en el manejo político y económico de Cambiemos. El escaso margen de intervención del Banco Central para frenar corridas, a raíz de lo acordado con el Fondo Monetario, la desregulación de la cuenta capital que favorece la fuga, la persistente alta inflación y las expectativas devaluatorias son algunos de los elementos que Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Vanoli, ex titulares del Banco Central, y el economista Hernán Letcher señalan para explicar el salto en el precio de la divisa estadounidense.

Marcó del Pont resumió la situación como “una muerte preanunciada cuyo final de crisis se precipitó por movidas especulativas”. La ex diputada y funcionaria alertó sobre el nulo poder de fuego del Central para frenar estas corridas contra el peso. “Probablemente siga subiendo la tasa de interés, aunque eso ya no alcanza. Y cuando se entra en esta escalada de dolarización y hay cero poder de fuego, lo único que van a hacer es rifar 150 millones de dólares diarios de reservas sin ningún efecto”, detalló la presidente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). “Hay que pensar que vencen plazos fijos por (el equivalente a) 27.000 millones de dólares de acá a fin de año que se puede pasar a divisas”, agregó Marcó del Pont.

Otro punto sobre el que la economista llamó la atención es la desdolarización de ahorros. “Algunos desarman su stock para hacer carry trade, pero también muchos para pagar quincenas al no tener alternativa de financiamiento. Hoy esa desdolarización es la segunda fuente de oferta del mercado. Por eso la fuga neta da un valor bajo, pero la formación bruta es altísima”, explicó. Según reveló, en el primer trimestre del año la dolarización fue de 18.300 millones, la amortización de deuda representó 17.000 millones y el pago de importaciones, otros 7500 millones de dólares. “El problema acá no es el riesgo país, es la fuga”, remarcó. Según su opinión, el Gobierno no tiene “conceptualizado” el nivel de fuga y sigue sin regular la cuenta capital. “Nadie habla de regular la fuga. Han naturalizado que todos los ahorros de la noche a la mañana se pueden pasar a dólares sin límites. Mientras siga está política, lo que va a suceder es que se van a seguir dilapidando reservas y devaluando la moneda”, anticipó la ex titular del Central y el Nación.

Para Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el problema es que “básicamente nadie la cree al Gobierno”. “Esta escapada es resultado de un escenario de mucha incertidumbre previa, donde se le agregó una medición de inflación importante (la minorista de marzo en 4,7 por ciento) y con el agravante es que los anuncios que hizo generó efectos contrarios”, explicó el economista en diálogo con este diario. “Fijaron la banda superior pensando que eso iba a provocar una baja en el tipo de cambio, pero como no le creen, generó el efecto contrario y se profundizó la suba generando mayores expectativas de devaluación”, agregó Letcher. El titular de CEPA remarcó que el principal escollo es que “el gobierno no sabe para dónde salir y eso es preocupante”.

Vanoli coincidió en que hay “una mirada muy negativa sobre los anuncios de la semana pasada que se refleja en continuos tests cambiarios”. El titular de la consultora Synthesis también hizo foco en la limitación del Central a intervenir con 65 millones de dólares diarios para reducir la volatilidad diaria dentro de las “bandas tan anchas”. Estas oscilaciones son, según dijo, las que después determinan la expectativa de devaluación de mediano plazo. “Es necesario que el Fondo le permita al Gobierno intervenir dentro de la banda cuando haya mucha volatilidad diaria para evitar saltos.”

El ex funcionario advirtió que hay buenos niveles de oferta de dólares del agro. El problema es que la demanda es realmente muy alta. No obstante, no descartó que haya retención especulativa de cerealeras y aceiteras si se mantienen las expectativas de devaluación. En cuanto al salto del riesgo país, quien fue también titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), aseguró que se debe a que muchos fondos desarman posiciones en dólares. “El inversor sofisticado desarma cartera y fuga capitales y el pequeño, se asusta y se pasa a dólares. El resultado es que le limita todavía más al Gobierno la posibilidad de bajar la tasa de interés para reactivar la economía. Van a tener que hacer más heterodoxia: que el Banco Central recupere el pleno control de su política cambiaria y plantear un plan integral con acuerdo político y social y rediscutir el acuerdo con el FMI y la posibilidad de recambio de Gabinete”, sentenció Vanoli.