Hubo lluvia y mucha gente. La novedad que los Rosario Edita son, ya tiene cauce y rasgos de costumbre. Es una segunda edición y las características del premio se saben y asumen. Nada de competencia, sino compartir una noche que es de encuentro y música, el reconocimiento mutuo es lo que prima.

De este modo, los premios Rosario Edita, que organizan la Secretaría de Cultura y Educación junto a "La Canción del País", de Radio Universidad Rosario, encuentran un lugar de agenda que reitera y ratifica las virtudes de la actividad discográfica de la ciudad. 160 producciones arroja como saldo el año que pasó. Una cifra que se reparte entre tantos géneros como categorías que habitan en este premio. "¿Cómo está la escena rosarina?, me suelen preguntar", dice Ike Parodi -Premio "Sello Nacional Solista"-; "porque no saben que la cultura de Rosario está muy fuerte".

Es ese sentimiento el que prevaleció durante la noche del miércoles, junto a las palabras de agradecimiento de los ganadores, entregados de manos de personalidades de valía como Hilda Lizarazu, Roque Narvaja, Popono, Juan Quintero, junto a periodistas y gestores de la cultura de la ciudad. Tanto la intendenta Mónica Fein, como el secretario de Cultura, Guillermo Ríos, acompañaron la noche del miércoles en Teatro La Comedia, junto a la conducción precisa de Anabel Barboza y Damián Cuscianno. La transmisión pudo seguirse a través de la pantalla de 5Rtv, el canal público de Santa Fe.

Fueron 17 categorías (ver recuadro y ganadores), y la elección del disco del año recayó en De barcos y derivas, de Julián Venegas. La entrega del premio, en ese caso, estuvo a cargo de Hilda Lizarazu y Guillermo Ríos. Fue el Secretario de Cultura quien hizo propicio el momento para destacar -así como a la tarea de 5Rtv- dos nombres fundamentales, y cifrar en ellos el esfuerzo colectivo que implica Rosario Edita. De este modo, elogió el hacer periodístico de Bernardo Maison (más conocido como Perry), y de Ariel Gianuzzi, coordinador del Galpón de la Música. Minutos después de la conclusión de los premios -fiel a su costumbre de permanecer calmo, por fuera de toda estridencia-, Perry le decía a este cronista sobre su sorpresa sostenida, al no poder creer en lo que había derivado la propuesta de "La Canción del País": del relevo de los discos editados en la ciudad, año tras año, a la realidad que hoy significa Rosario Edita. Emoción merecida.

Juan Manuel Godoy, de Matilda, arengó a los más jóvenes: "No hay que esperar la aprobación de nadie para hacer música".

Los reconocimientos de la noche tuvieron uno de sus momentos distinguidos en la presencia de Alberto J. Llorente, con aplausos sostenidos: "Estoy cumpliendo 50 años en Rosario", subrayó. También Silvina Garré (incluida, además, en la nómina "Solista Sello Nacional") fue celebrada con un premio especial: "Aquí vi la despedida de Sui Géneris", rememoró (no fue la única en compartir recuerdos, Teatro La Comedia conjuga emociones en todo músico), y agregó: "lo comparto con los músicos de mi ciudad, los mejores músicos del mundo". Otra distinción especial fue para el sello Planeta X, y de entre las palabras de agradecimiento de sus integrantes, dedicadas también a hacer memoria sobre la época cuando surgía este proyecto, tan tristemente parecida a la actual, fue Juan Manuel Godoy (músico de Matilda) quien se encargó de puntualizar -en alusión a quienes recién ingresan al mundo musical- en que no importa lo mucho o poco que se sepa, porque "no hay que esperar la aprobación de nadie para hacer música". Ni qué decir tiene que Planeta X reúne, con su historia, multitud de música, ¡fiestas!, y anécdotas.

La participaciones musicales tuvieron sus elecciones en las figuras de Ayelén Beker, la primera cantante trans de cumbia santafesina -quien regaló unas canciones de modo previo al comienzo de la noche, luego retomadas en la emisión televisiva-, Silvina Garré con Carrousel, y el impresionante Juan Quintero, capaz de condensar con su voz y guitarra ritmos diversos y sentimientos encontrados, tanta belleza.

Entre las palabras vertidas, hubo dos momentos -podrían ser más- notables: uno de ellos, cuando Vanesa Baccelliere, la cantante de Girda y los del Alba (Mejor Disco de Cumbia), remarcó un preciso "¡No a los uniformes, sí a la diversidad! ¡Aguante Santa Fe y Rosario!"; así como cuando el líder de Malones (Mejor Disco de Punk), deslizó su gratitud ante un disco realizado desde "nuestros recursos", sin por ello evitar su fibra íntima: "Queremos que nos dejen hacer. ¡Necesitamos menos controles!".

Como corolario, Julián Venegas, con el galardón al Mejor Disco del año, agregó: "A los colegas, que son quienes mantienen la rueda andando".

Que siga girando.