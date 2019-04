El talón de Aquiles de las encuestas

En la elección de 2015 no aparecía en ninguna encuesta previa y sorprendió con más de 28.000 votos que acabaron por legitimar la banca de concejala a la que accedió en 2011 con el Partido del Progreso Social. De aquel debut al frente de una lista, e Iniciativa Popular como espacio propio, María Fernanda Gigliani va hoy por un lugar en la lista final del frente peronista Juntos. Predice que esta ronda electoral desalojará al Frente Progresista del Ejecutivo municipal y que ella ganará la interna por dos virtudes: "Recibo a los vecinos sin preguntarle si me votó o no; y nos distingue la coherencia: nunca nos desdecimos y tampoco fuimos funcionales por acción u omisión al macrismo", afirma.

En diálogo con Rosario/12, Gigliani descifró la clave del lugar que ocupa en la política de la ciudad: "Vamos a ganar, no creo en las encuestas porque en 2015 no aparecíamos en ninguna y fuimos segunda fuerza en Rosario. En la calle siento que nos irá muy bien. Vamos a tener una importante cantidad de votos peronistas, pero también muchos votos ciudadanos.

-¿A qué lo atribuís?

-La clave del crecimiento de Iniciativa Popular y no de otros sectores en el peronismo es que otros se dedicaron a representar a sus simpatizantes. Nosotros no. Tenemos muchas posibilidades de ganar la interna. Esos más de 28.000 votos van a estar, y estoy segura de que hemos crecido -confió quien hace cuatro años obtuvo solo 6 mil votos menos que Eduardo Toniolli para encabezar la lista a concejales.

-¿Por qué hay tantos indecisos aún?

-Creo que la gente está cansada, preocupada por cómo llega a fin de mes, cómo consigue trabajo. Las herencias de Macri: además de la pobreza y el desempleo será la desesperanza. Irán a votar, pero decidirán a último momento.

-¿Qué te distingue en la oferta electoral del Frente Juntos? ¿Por qué votarte a vos y no a otro candidato?

-Pudimos avanzar en alianza con Nuevo Encuentro, liderado por Martín Sabbatella, y también vino Jorge Rivas, nuestro referente a nivel nacional: nos caracteriza la coherencia. Nunca nos hemos desdicho de lo que pensamos, nos hacemos cargo de los dirigentes y de los proyectos políticos que acompañamos, nunca ni por acción u omisión fuimos funcionales al macrismo, y nunca nos colgamos de las polleras ni de los pantalones de nadie. Solo queremos representar los intereses de los rosarinos, como siempre lo hicimos desde nuestra banca. Por todo eso nuestra lista es la mejor en el Frente Juntos. Además, es la que tiene mayor cantidad de mujeres y la única de la provincia en contar con una candidata trans, Jaqueline Romero, activista muy reconocida.

-En la oposición todos suponen que esta elección será bisagra en la escena política de la ciudad.

-Sin dudas. Roberto Sukerman será el próximo intendente, no sólo por tener mayor intención de voto sino porque se da un contexto favorable para que así sea. El Frente Progresista, el socialismo, están agotados en ideas y nombres, al punto de que tuvieron que recurrir a una persona conocida para que encabece la lista de concejales. Y en los barrios hay una gran decepción con Cambiemos. La gente se siente estafada por Macri, así que aquel triunfo del PRO en todos los barrios, menos en Empalme Graneros, no se repetirá. Nuestro desafío será dejar de ser concejales de oposición y pasar a ser oficialistas. A Sukerman le tocará una etapa compleja si el gobernador no es del mismo signo político. La municipalidad está fundida y no hay posibilidad de hacer obras con fondos propios. Habrá que seguir resolviendo lo básico, el acceso a servicios y pequeñas obras para que la gente viva mejor. Si queremos reducir el nivel de violencia hay que generar mayor igualdad, lo que el socialismo no hizo en 28 años.