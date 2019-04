Dirigentes metalúrgicos y panaderos reiteraron ayer sus advertencias sobre la compleja situación que atraviesan sus industrias y las dificultades para sostener las fuentes laborales. "Estamos sumamente preocupados porque vemos que no hay solución, están gobernando el FMI y el gobierno nacional no toma ninguna medida a favor de los trabajadores y las Pymes", señaló el titular de los industriales panaderos, Gerardo Di Cosco, quien precisó que en el último año cerraron 75 panaderías en la ciudad. "Lo único que nos queda es tratar de llegar a octubre con la menor pérdida de puestos de trabajo, pero sí hay que cambiar este modelo, la gente no sabe la magnitud del golpe que estamos sufriendo los trabajadores metalúrgicos, tenemos seis mil en procedimientos preventivos de crisis", dijo el titular de la UOM, Antonio Donello.

"Estas políticas salvajes del gobierno nacional solamente apuntan a un grupo de personas para que se sigan llevando todo el esfuerzo de las pymes y los trabajadores", se quejó Di Cosco en la conferencia de prensa realizada en la sede de la UOM. El industrial panadero dijo que desde la semana pasada suspendieron las ventas de margarinas y grasas, y la harina volvió a aumentar el precio, todo atado al precio del dólar. "Son commodities, les conviene exportar, en un país que tenemos para alimentar a 400 millones de personas", planteó Di Cosco. "Lo sabíamos de entrada, las primeras medidas que toma este gobierno fueron la devaluación y la quita de las retenciones a todos los commodities", agregó.

En el último año y medio cerraron en Rosario 75 panaderías. "En la medida que esto siga vamos a encontrarnos con más panaderías que sigan cerrando", indicó Di Cosco. Desde el sindicato precisaron que en el 2018 se perdieron 120 fuentes laborales, mientras que 70 trabajadores están bajo procedimientos preventivos de crisis.

"Lo que hay que hacer en octubre es cambiar este gobierno, si se quedan cuatro años más los metalúrgicos desaparecemos porque para ellos los trabajadores somos un costo, no nos ven como una inversión, cuando somos los que tenemos que hacer mover la rueda del consumo. Mientras no corrijan ese rumbo, y no recuperamos el poder adquisitivo, por más medidas que quieran tomar, es humo, nos están mintiendo", dijo a su turno Donello.

Consultado por la situación de los 180 trabajadores suspendidos en Argental, recordó que "es compleja, pero no es sólo esa empresa, tenemos la línea blanca, las carroceras, las fundiciones, estamos hablando que hoy en procedimientos de crisis tenemos casi seis mil compañeros. Muchos empresarios están acompañando, si no hubierámos tenido muchos despidos".