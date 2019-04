–¿La caída económica cambió la percepción que tienen los habitantes de Senegal sobre Argentina?

Tabacznik: –No tanto. Porque esa percepción depende mucho de lo que los chicos que se vienen para acá cuentan. Y ellos se guardan mucho. Una cosa que nos contaron varios, por ejemplo, es que se sacan fotos en la calle con un auto último modelo, que no es de ellos. Pero la familia cree que es de ellos, entonces les piden más plata. Y los chicos no pueden poner un límite. Y si muestran, en cambio, que se les está haciendo difícil y que les va mal, tienen miedo de escuchar “Uh, este no sirve para nada”. A mí me parece que es una reproducción del sistema de esclavitud al interior de la familia. La situación económica de allá es muy mala.

Bramuglia: –Claro, generar dinero allá es muy difícil, por eso se vienen. No hay hambre porque comen arroz, pescado, fruta. Pero no pueden comprar una heladera, por ejemplo. Tienen comida, ropa, se la pasan de fiesta en fiesta, charlando de filosofía entre amigos. En cualquier barrio, en cualquier pueblito, se habla en términos muy elevados, cosa que acá no pasa. El inmigrante típico senegalés no es ni el paria ni el loquito que quiere hacer mundo, sino que es el hijo pródigo que sale para modificar el status social de la familia. Se junta dinero entre toda la familia y se le paga el pasaje de avión. Los primeros que emigraron eran de clase alta, senegaleses con títulos y educación. Después empezaron a venir las clases medias y últimamente están llegando también desde las clases más bajas.