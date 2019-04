Un jubilado de Villa Gobernador Gálvez fue a la Justicia porque Litoral Gas le cortó el suministro sin avisarle, tras una deuda contraída por los tarifazos.Vive con su esposa -que no tiene ingresos- y además tiene a su cargo a dos nietos, de 10 y 16 años, porque su hija -la madre de los chicos-falleció.La empresa no tuvo en cuenta su estado de vulnerabilidad, asi como tampoco la medida cautelar dictada hace un año por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, donde prohibía a las prestadoras de servicios de gas cortar el suministro a familias que no puedan pagar las facturas. Ayer el jubilado y los representantes de la Multisectorial contra los Tarifazos presentaron un recurso de amparo para que le vuelvan a instalar el servicio de gas.