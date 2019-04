La presión porque María Eugenia Vidal reemplace a Macri en la candidatura presidencial obligó a la gobernadora de Buenos Aires a suspender su viaje a Córdoba, previsto para hoy, donde pensaba participar de la campaña proselitista del candidato a gobernador Mario Negri. Vidal llamó al titular del interbloque de Cambiemos en Diputados para expresarle su apoyo y le juró que buscará una nueva fecha para su visita. No queda mucho tiempo, los comicios en Córdoba son el 12 de mayo. “Por razones de agenda surgidas en estas últimas horas, no podré estar mañana acompañando a Mario Negri y a Héctor Baldassi en Córdoba”, dice un comunicado que distribuyó el equipo de campaña de Negri. Sin embargo, el verdadero motivo del faltazo está en la intención de Vidal de no nacionalizar su figura ante las presiones que hay para que Macri se baje de la contienda electoral. La reunión con empresarios del lunes pasado, donde todos se ofrecieron a acompañarla en una candidatura presidencial, generó molestias en la Rosada y Vidal quiere evitar cualquier otro inconveniente.