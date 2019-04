El delantero de River Matías Suárez estará inactivo entre dos y tres semanas debido a un esguince en el hombro izquierdo, producto de la fuerte caída que sufrió el miécoles pasado en el triunfo 2-0 ante Palestino en Chile y que lo obligó a salir a los 15 minutos del primer tiempo.

A pesar de que el cordobés estará ausente en los duelos del Millonario por Copa de la Superliga (este domingo y el próximo viernes contra Aldosivi) y por Libertadores (7 de mayo frente a Inter de Porto Alegre), el resultado de los estudios trajo tranquilidad al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, ya que se temía una lesión de mayor gravedad en la zona de la clavícula.



Así las cosas, el ex Belgrano llegaría a estar en óptimas condiciones para jugar las finales de la Recopa ante Atlético Paranaense (22 y 29 de mayo), partidos en los que no podrán estar Rafael Borré (recibiría tres fechas de suspensión por la roja recibida en Chile) y Julián Alvarez (estará en el Mundial Sub 20). Además, el regreso de Ignacio Scocco a las canchas es todavía una incógnita.

Imbatible. Desde su llegada a Núñez a principios de año, Suárez pasó de ser un jugador de relevo a pelearle el puesto de titular a Borré y hasta ganárselo (el cordobés estuvo en el once inicial en los últimos tres encuentros de River, ante Alianza Lima, Argentino de Merlo y Palestino). Con la camiseta millonaria, Suárez lleva jugados 15 encuentros (siete como titular), marcó seis goles y mostró un nivel que lo llevó a ser parte de la Selección (estuvo en el 1-3 con Venezuela y el 1-0 a Marruecos de fines de marzo). Además, ostenta una marca envidiable: River nunca perdió cuando él estuvo en cancha, acumulando diez triunfos y cinco empates. Por el contrario, en los cinco partidos donde no participó, el Millonario sumó una victoria y cuatro derrotas.