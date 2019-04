Patricia Bullrich recibió hoy a Lino Villar Cataldo, el médico que mató a un ladrón y ayer fue absuelto por un jurado popular. La ministra de Seguridad avaló la justicia por mano propia y no dudó en afirmar que el fallo “sienta jurisprudencia” de cara al juicio que afrontará el policía Luis Chocobar. Además, aseguró que su ministerio “va a darle al doctor todo lo necesario para su seguridad y la de su familia”.

Ante los periodistas, y acompañada por el médico, Bullrich manifestó que “volvemos de una filosofía que ponía a la víctima en el lugar del victimario” y defendió el accionar policial. “Creemos que el tribunal oral que juzgará a Chocobar actuará con lógica”, apuntó en relación al policía municipal que mató a un ladrón en la Boca en diciembre de 2017, luego que este robara y apuñalara a un turista norteamericano.

Villar Cataldo dijo a su turno que “sentí que como víctima me convertía en victimario” y que lo ocurrido fue “un hecho desgraciado”. El 26 de agosto de 2016, el médico fue asaltado en la puerta de su consultorio en Loma Hermosa. Un ladrón le robó su auto y cuando escapaba en el vehículo recibió cuatro disparos por parte de Villar Cataldo.

“Yo me formé para salvar vidas, se perdió una y es una desgracia. Gracias a Dios me absolvieron”, dijo el hombre, que aseguró que “el miedo no se pierde” y que “no violé ninguna ley, soy legítimo usuario, no portador”. Agregó que su preocupación son sus cuatro hijos “que tienen que salir a trabajar”.