Partidos de reserva

Por el torneo de reserva de la Copa de la Superliga, Central venció ayer en la ida de los octavos de final a San Lorenzo, reciente campeón. En el Gigante los auriazules se impusieron 2 a 1 con goles de Alan Marinelli y Francesco Lo Celso. Newell's, en cambio, perdió ante Racing 2 a 1. El equipo de Aldo Duscher ganaba con gol de Facundo Pardo pero la Academia revirtió le marcador con tantos Manuel Sánchez de León y Iván Maggi.

"Cuando veo a Newell's así de mal me dan ganas de llorar". Abel Balbo, ex jugador de Newell's.

Zamora no olvida

"La dirigencia de Newell's me negó el estadio para hacer un partido a beneficio", confesó el ex jugador leproso Julio Zamora. "Un amigo, Diego Rodríguez, pidió el estadio de Newell's para hacer un partido y le dijeron que no, que era imposible. Me dolió mucho porque era a beneficio. No sé quién, pero dijeron que era imposible, que había gastos que afrontar. Pero eso lo pagaba la gente", lamentó Zamora, quien se recupera de dos ACV.

3400

pesos cuesta en la sede de Central el viaje a Mendoza con entrada incluida para ver la Supercopa.

Colón en Trelew

Por los incidentes que se produjeron entre hinchas de Colón y Acassuso a la finalización del partido por Copa Argentina que ganó el equipo de Pablo Lavallén en cancha de Temperley, el sabalero jugará la próxima instancia, frente a Sol de Mayo, en el estadio de Racing de Trelew. Los enfrentamientos entre simpatizantes dejaron más de 90 detenidos el pasado miércoles.