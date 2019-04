Los regresos de Fernando Zampedri, Germán Herrera y Néstor Ortigoza son las principales dudas que conserva Diego Cocca para la final de la Supercopa con Boca. Nahuel Molina, en cambio, puede jugar a pesar de que su pase pertenece al club xeneize. Comenzó la venta de entradas a muy buen ritmo y se espera un estadio colmado en el Malvinas Argentinas de Mendoza. El expendio continúa por internet y el lunes en las boleterías del Gigante.

Jonás Aguirre sufrió una lesión muscular en el encuentro con Universidad Católica y no jugará el jueves la final con Boca por la Supercopa. Ante su ausencia, Cocca evalúa el ingreso de Zampedri, como decidió el miércoles ante los chilenos al momento de la salida del volante. Pero además el entrenador evalúa la presencia de Herrera en ataque y la de Ortigoza en el medio campo.

El ingreso de Herrera sería por Claudio Riaño. Pero Cocca no está convencido del todo debido al esfuerzo que Riaño hace fuera del área, siendo el jugador de Central que más infracciones recibe. Esa movilidad le abre una puerta al equipo de buscar el gol en pelotas detenidas. El caso de Ortigoza, en cambio, pasa por la experiencia del ex San Lorenzo. El juvenil Rodrigo Villagra mostró rendimientos que lo sostienen de titular pero su juventud lo pone a riesgo de perder su lugar para el partido final con el xeneize.

Ayer Cocca no hizo fútbol en Arroyo Seco. La incesante lluvia además hizo que el plantel tampoco sea exigido. Esta mañana empezará a disipar dudas entre los titulares. Otros interrogantes, de menor relevancia, se encuentran en la composición del banco de suplentes y en la situación de los colombianos Jarlan Barrera y Duvan Vergara. El primero se negó a ser suplente en Mar del Plata ante Aldosivi, y el segundo no conformó ayer con sus rendimientos en las prácticas. El equipo viajará el miércoles a Mendoza dado que no se pudo cambiar los días del vuelo charter, ante el pedido del entrenador por llegar el lunes a Cuyo.

A pesar del mal año que atraviesa Central, la expectativa por la final anticipa un Malvinas Argentinas colmado. La venta de entradas comenzó en la web, abierta al público en general. Los boletos se pueden adquirir en www.autoentrada.com y www.aefutbol.com. Las generales tienen un valor de 700 pesos, y las plateas 1100, 1400 y 2500 pesos, según la ubicación.El lunes de 11 a 18 se ofrecerán localidades en las boleterías del Gigante, lugar en el cual se entregarán los tickets comprados en la web. En caso de disponibilidad, el martes también habrá expendio para los canayas en el estadio de 11 a 18. Las entradas adquiridas en internet se entregarán en el Gigante.