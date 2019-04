En el puntapié inicial de los octavos de final de la Copa de la Superliga, y con público visitante, Talleres de Córdoba venció 3-2 a Atlético Tucumán en el estadio Mario Alberto Kempes, por el encuentro de ida. Sebastián Palacios y un doblete de Dayro Moreno le dieron la victoria al local, mientras que la visita descontó con otro doblete de Javier Toledo, aunque en el complemento el equipo tucumano sufrió las expulsiones de Bruno Bianchi y del ingresado Ricardo Noir. La revancha se jugará en el Jardín de la República el sábado 4 de mayo y el que resulte ganador se cruzará en cuartos de final con River o Aldosivi de Mar del Plata.En la previa, los cordobeses venían de clasificar con lo justo en su llave ante el ya descendido San Martín de San Juan. Por su parte, los tucumanos hacían su debut luego de obtener la quinta ubicación en la Superliga.De entrada, el Decano pudo ponerse en ventaja a través de Toledo, pero el arquero Herrera desvió al corner en gran reacción. En la réplica, apenas pasado el cuarto de hora, Palacios aprovechó un pase en profundidad de Ortiz y puso arriba a la T. Poco antes del cierre de la primera etapa, Toledo quedó solo frente al arco y marcó el empate parcial.En el complemento vinieron más goles y todo fue más que entretenido. De hecho el colombiano Moreno hizo dos, el segundo cuando Atlético Tucumán jugaba con uno menos por expulsión del defensor Bianchi tras recibir doble amarilla. Diez minutos más tarde vio la roja directa el delantero Noir, que había ingresado hacía poco. No obstante, con dos jugadores menos, sobre el final el Decano achicó diferencias con otro gol de Toledo y el equipo de Ricardo Zielinski, pese a la derrota, no quedó tan mal parado de cara a la revancha en Tucumán.

3 TALLERES

G. Herrera

Tenaglia

Komar

Araujo

E. Díaz

T. Pochettino

Cubas

J. Ramírez

S. Palacios

D. Moreno

M. Ortiz

DT: J. Vojvoda

2 A. TUCUMAN

Lucchetti

San Román

Bianchi

Y. Cabral

Abero

Barbona

Mercier

Aliendro

G. Núñez

Toledo

L. Díaz

DT: R. Zielinski

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Arbitro: Nicolás Lamolina.

Goles: 15m S. Palacios (T), 40m J. Toledo (AT); 54m y 77m D. Moreno (T), 88m J. Toledo (AT).

Cambios: 63m F. Alvarez por Mercier (AT), 69m Noir por L. Díaz (AT), 73m Sbuttoni por G. Núñez (AT), 84m J. Arias por Tenaglia (T).

Incidencias: 70m expulsado Bianchi (AT), 80m expulsado Noir (AT).