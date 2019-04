Lo peor

Por Luis Bruschtein

Aunque todas las encuestas muestran a Cristina Kirchner ganadora de la primera vuelta y luego en la segunda con más de cinco puntos de diferencia sobre Mauricio Macri, el verdadero problema está en los más de 25 por ciento de indecisos, la mayoría de ellos, ex votantes del macrismo y con marcada inclinación por ideas conservadoras. No es momento de festejo para nadie. Para el macrismo, porque le será muy difícil remontar la cuesta. Tampoco para la tercera vía, porque no mueve el amperímetro. Pero el kirchnerismo tampoco puede estar de fiesta porque le falta disputar una franja del electorado que le ha sido reacia y que, si se vuelca en masa a último momento, puede cambiar cualquier resultado. Leé la nota completa.

1- Desgraciadamente una gran parte de la clase media odia tanto a los pobres y a todo quien haga algo por ellos, quizá por miedo a serlo y/o por la ilusión de que pertenece a la clase privilegiada, que no alcanza a darse cuenta de que cuanto mejor están los pobres, mejor están también ellos. Si solo fuera por eso, merecerían seguir reventados por este gobierno de los súper ricos. Pero hay millones de argentinos que no lo merecen y, por eso, se necesita un enfoque objetivo como éste para tratar de terminar con esta situación. Responso La tarea de los que somos militantes es convencer a los que conozcamos de ese 25% de indignados pero indecisos de que "el camino", no es el que dice Macri. El camino, el futuro es un nuevo Estado que regule el mercado, controle los monopolios y proteja a los argentinos empobrecidos por el neoliberalismo de Cambiemos. El combate no es sólo contra Macri, es contra el sistema neoliberal y los fundamentalistas del mercado. PabloA42 La experiencia muestra que una vez que la derecha más intolerante logra una posición expectante, atrae a los moderados, que deciden no pensar más y dejarse arrastrar, en un acto de autodesprecio. Así fue como Hitler logró en 1933 el 44% decisivo que sentó las bases para instaurar su régimen, en lo que fue el último acto electoral en Alemania hasta el final de la guerra. Algo así explica también la amplia victoria de Bolsonaro en Brasil. Como creo que dice Bruchstein, la gran dificultad es construir un discurso igualmente galvanizador, pero que logre atraer a moderados e indecisos y mantener la tropa propia; los moderados o indecisos suelen ser más receptivos a retóricas mano-duristas que a las de centro-izquierda. Nos guste o no, ese discurso no podrá centrarse en reivindicaciones que no cuenten con un aceptable consenso; me refiero, por ejemplo, al tema del aborto. Quizá, el eje debe situarse en la comprobada y reiterada incapacidad de la derecha argentina para formular un plan sostenible. Esto implica no caer en una soberbia que reivindique sin crítica lo ocurrido entre 2013 y 2015. Se trata de recrear esa mística que en 2011 le dio votos tanto al CFK a nivel nacional como al MM en CABA. Algo así se reflejó en el proyecto Tecnópolis, ese lugar donde todos tienen algo que hacer y que, de hecho, el macrismo no se atrevió a desmontar. Alberto

La ¿interna? de Comodoro Py

Por Lucila Larrandart

En julio de 2016, el juez Juan Carlos Gemignani –quien en diciembre pasado fue nombrado presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia penal del país– protagonizó un escándalo cuando ordenó la detención de María Amelia Expucci, secretaria de una de las salas, luego de que ella se negara a realizar un inventario sobre el contenido de unas cajas, por exceder sus funciones en las ferias. Leé la nota completa.

2 - Aunque tengo disidencias con el movimiento feminista, no me caben dudas de que estamos inmersos en una cultura donde todavía las mujeres son menospreciadas. Creo que modificar esa cultura va a llevar tiempo, aunque me parece bien que haya colectivos que se esfuercen por visibilizar el problema y, en consecuencia, acelerar los cambios. Con respecto al juez Germingnani y a otros colegas con actitudes similares, me parece que, cuando se ejerce un poder como el judicial, los hombres deberían estar muy atentos más allá de sus prejuicios personales, a cumplir objetivamente con las leyes, que no discriminan a la mujer. Es sorprendente porque hay bastantes mujeres ejerciendo diferentes funciones como fiscales y/ó juezas. Una cosa que disiento con la autora es con respecto a la actitud de los policías al cumplir la orden de detención impartida por el juez. A mi modo de ver, salvo órdenes manifiestamente ilegales como torturar ó matar a una persona sin justificación evidente, un policía no se pregunta si la orden impartida, ya ni siquiera por un oficial sino por un juez, es legítima. Aunque personalmente tengo muchas reservas respecto del accionar de las fuerzas policiales, en este caso creo que no están en condiciones de cuestionarse la orden de un juez. Danf

El desconcertante spot de campaña de Elisa Carrió

En los últimos tiempos, la aparición de su nombre en los diarios o programas de noticias políticas solo estuvo ligada a su protagonismo en el cada vez más sofocante Caso D’Alessio, la investigación que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla sobre la red de servicios de inteligencia, funcionarios de la justicia, periodistas y destacados políticos que extorsionaba con fines económicos y políticos. Justamente su nombre, y el de su mano derecha la diputada Paula Oliveto, era uno de los más prominentes en el rubro “destacados políticos”. Leé la nota completa.

3- Sra Elisa Carrió Usted mintió. Usted sigue mintiendo. Por favor llámese a silencio. Usted sabe que está a pasos de ser procesada por extorsión y asociación ilícita en la causa del triple crimen. Usted no tiene entidad alguna, ni moral, mucho menos ética, desde el momento que trabajó para la peor dictadura de la historia. Usted estafó al pueblo argentino Usted junto a Mauricio Macri estafaron a sus votantes. Hoy usted forma parte del peor gobierno democrático de la historia del país. Le paso a detallar: -El pueblo le paga el sueldo con los impuestos y usted faltó al 90% de las votaciones. -Tenemos al presidente más corrupto del mundo. -El 90% de los ministros tienen su dinero en paraísos fiscales y cuentas offshore. -El mayor endeudamiento en la historia. -La mayor fuga de capitales de la historia. -Aumentaron la pobreza en un 15%, donde en campaña prometían pobreza cero. -Le quitaron los remedios a los jubilados. -Usted formó parte de la mayor estafa a los jubilados. Le bajaron el sueldo por el cambio de fórmula, donde decían que le iban a ganar a la inflación. -Usted aceptó un blanqueo para familiares y amigos del presidente. -En 40 meses de gobierno tienen una inflación del 200%, la mayor de los últimos 30 años. -Hoy estamos a pasos de ser Venezuela. -Estamos en default técnico. -Las reservas reales del Banco Central apenas llegan a 12 mil millones de dólares. -Tienen una justicia a la carta. -Hay presos políticos. - Y muchísimas más cosas, Ara San Juan, Panamá Papers, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira, Sandra y Rubén. -Para terminar, el juez Ramos Padilla está investigando el mayor espionaje paraestatal de la historia.y sabe qué diputada, usted forma parte de esa asociación ilícita. Por ende, le sugiero, si tiene un atisbo de dignidad, renuncie. De lo contrario, cumpla su mandato y vaya a vivir a su chacra, que compró y no puede justificar el origen del dinero. Deje de mentir. 12jorge

“Decían ‘pobre indiecito, no va a poder gobernar’”

El presidente boliviano Evo Morales encabezó un acto en La Matanza, junto a la intendenta Verónica Magario y la colectividad de su país que vive en ese partido bonaerense. “¡Qué viva Argentina! ¡Qué viva Bolivia! ¡Qué viva la Patria Grande!”, exclamó Morales ante un colmado Polideportivo Alberto Balestrini, en Lomas del Mirador. Dijo estar “sorprendido por el cariño del pueblo argentino” y saludó a “todos los migrantes bolivianos” en el país. Leé la nota completa.

4 - En Jujuy (mi provincia) casi nadie tiene la menor idea de la obra de Evo, Álvaro y su equipo (con el decidido apoyo de su pueblo). Lo poco que difunden los medios locales sobre Bolivia es negativo y malintencionado (como lo que expresa el propio gobernador). Pero la realidad es muy diferente. Sólo por citar un ejemplo entre muchos otros, la forma en que encara Bolivia la explotación de sus enormes reservas de litio y la política minera en general difieren radicalmente de la indefendible política llevada adelante en Argentina, tanto en lo ambiental como en lo estrictamente tributario. CarlosAMelano

Ideología y erótica

Por Natalia Romé y Carolina Collazo

El pasaje de los 70 a los 80 que marcó el quiebre de la unidad de las izquierdas con el deseo político de los sectores populares no ha dejado de producir consecuencias en la vida y en el pensamiento. Por eso, todo intento actual de producir una intervención crítica exige que, además de comprender los mecanismos materiales y simbólicos de la reproducción de las desigualdades, asumamos que ningún análisis de esos procesos se da por fuera de esas condiciones. Leé la nota completa.

5 - Sigo aprendiendo, no pretendo más que eso, seguir aprendiendo con otres,... y creo entender el "aroma" de la nota, como un poema nos llega más allá de la razón, creo entender también que hay quienes reducen el erotismo al sexo y éste a los genitales, yo entiendo el erotismo como las mutuas afectaciones de los cuerpos, mucho más intensas entre los seres humanos, sin fronteras de géneros, pero más allá también, con todos los otros cuerpos que conforman la naturaleza, esa que integramos. La política necesaria para librarnos de este sistema, el capitalismo, y superar el otro mucho más antiguo, el patriarcado, no puede prescindir de ese erotismo, de afectar y ser afectados, a partir de allí, de esa heterogeneidad, que no es insoportable sino ineludible, a partir de allí, se construirán las nuevas relaciones, instituciones, economías,etc....esa "otra forma de vida anhelada y posible", como ellas dicen… Orly-Avellaneda

El Día contra el Maltrato Infantil

Por Yael Bendel

Hoy se conmemora el Día Internacional Contra el Maltrato Infantil, una fecha que nos invita a reflexionar acerca de la tarea diaria que llevamos adelante y también de aquellos desafíos pendientes que contribuyen a identificar y prevenir las múltiples violencias que padecen niñas, niños y adolescentes. Leé la nota completa.

6- En este día tan importante, habría que trabajar el tema de la responsabilidad penal por las decisiones financieras a largo plazo que deniegan derechos fundamentales a los NNyA y recortan las posibilidades reales de los niños de acceder a estudios, salud, vivienda, alimentación, disfrute y dignidad. Me refiero a la deuda externa que este gobierno tomó a cien años, entendida como una acción directa de maltrato infantil y de violencia que no puede quedar impune. No solo porque en lo inmediato vulnera derechos a los niños y adolescentes de hoy, protegidos por derechos especialísimos, sino porque, además, en virtud del plazo atroz e inédito del endeudamiento, convierte en sujetos doblegados por las deudas a varias generaciones de niños por nacer. Esto significa que los jóvenes de la Argentina nacerán y vivirán durante casi un siglo condenados a afrontar obligaciones inmorales que los asfixiarán y troncharán sus posibilidades de crecimiento y desarrollo pleno y libre. Quienes hayan tomado esa deuda deberían ser condenados por la justicia internacional aunque más no sea en nombre de los derechos de las infancias. La violencia financiera contra la infancia y los niños por nacer debería ser un crimen imprescriptible. Es un tema que los organismos internacionales deberían promover, y que la sociedad argentina debería considerar con detenimiento. PaulaT Mal trato infantil, mal trato a la mujer, mal trato a los Derechos Humanos. ¿Habrá alguna vez un juicio de Nüremberg para Macri y Vidal por tanto maltrato? Wilfredo Opino que tanto PaulaT como Wilfredo están errando el sentido del artículo. Aunque coincido con sus apreciaciones, de lo que se trata aquí es de una conducta (demasiado frecuente por lo visto) de adultos, tanto varones como mujeres, de maltrato hacia niños y niñas, y no de lo que está haciendo políticamente este gobierno. Se me ocurre que es un tema que se podría tratarse en las escuelas, tanto para concientizar a los/las niños y niñas de que tienen derecho a no ser objeto de esas conductas por parte de adultos/as, y así evitar que en el futuro ellos mismos puedan desarrollarlas. Danf El sentido del artículo está claro. La aportación busca ampliar un alcance conceptual sugiriendo las esferas institucionales del maltrato infantil colectivo. PaulaT

Mamá piloto, mamá futbolista

Por Alejandra Hayon

Semanas atrás la Corte Suprema paraguaya confirmó la condena de 45 días de prisión para una teniente de fragata que pidió no hacer guardias de 24 horas para poder amamantar a su bebé. Fue la primera uniformada en reclamar ese derecho pero, en un falló inédito, la Justicia confirmó la sentencia del tribunal militar que ya la había sancionada por “faltas contra la disciplina militar”. Si bien el caso se transformó en un emblema por los derechos laborales en la maternidad –se abrieron salas de lactancia y se sistematizaron las licencias, por ejemplo- dejó al descubierto las dificultades que atraviesan las madres que se desempeñan en rubros donde las trabajadoras mujeres son poquísimas, la tarea es incompatible con el embarazo o la extrema precarización hace que las licencias parezcan nulas. En la Argentina, las pilotos de aviones comerciales y las futbolistas comenzaron a desandar ese camino con enormes desafíos. Leé la nota completa.

7- Se pone el acento en las mamás, en la maternidad; se soslaya la cuestión de los papás, en la paternidad. El resultado es que se "descuidan" los dos roles, por distintos o iguales motivos según el enfoque, la oportunidad o el sesgo de la discusión. Cuando la gestación y nacimiento de un niño o niña tendría que ser una alegría para la condición humana, la sociedad con su sistema que, a veces, es tan in-humano, se olvida de su responsabilidad. La desigualdad está dada en las condiciones de explotación a las que son sometidos el hombre y la mujer...en esta etapa de arrasamiento de derechos, solo queda la esperanza de que se revierta la tortilla...TODOS SOMOS RESPONSABLES…

Villar Cataldo, absuelto tras matar a un joven que quiso robarle

El jurado popular decidió que Lino Villar Cataldo, el médico de 65 años que mató de cuatro tiros a Ricardo Krabler, de 24, para que no le robara el auto, es no culpable de homicidio. Leé la nota completa.