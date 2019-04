Cuando uno adquiere la cercanía del pasar de ser un desconocido a ser respetado siente que tiene que descorchar algo: un champán, un vino, un cacho del alma que estaba sumergido en la incertidumbre de arribar a un módico podio. Nosotros lo festejamos una noche de ascenso en Buenos Aires. Estábamos en un lugar chino de tenedor libre, brindando con botellas y vasos festivos. De pronto, el Zappo Aguilera, al volver desde el baño, descubre que detrás del lugar hay un karaoke: -Vení, vení, seguime -me indica. Cantó un tema de Sergio Denis sobre una base donde una china melodiosa susurraba vaya a saberse qué cosas románticas. Con otro micrófono contribuí al desmán auditivo y lo seguí: ...Y busqué entre las cartas amarillas mil te quiero mil cariciaaaas...!, desgranamos la canción de Nino Bravo a dúo. La afamada paciencia oriental culminó cuando apagaron el equipo y nos dijeron algo seguramente admonitorio. Eso sí, siempre con una sonrisa .Saludamos con inclinación de cabezas y el Zappo muy borracho, saludó a lo campeón, descolgó un racimo de flores plásticas y tras colocárselas en su motuda cazota, beso a la guía de aquel divertimento. Huimos hacia nuestra mesa con celeridad, puesto que algunos muchachotes, ya se habían levantado y no precisamente para abrazarnos.

* La chica era rubia, bien pertrechada con huesos bellos y una cobertura carnal enfundada en un buzo de gimnasia. Se llegó a nosotros y a todos se nos encendió la lucecita de la ilusión: no había muchas que se nos acercaran y además que gustaran de lo que hacíamos. El afortunado, sobre el final de la hora de ensayo, se la "llevó". Luego la noche y sus aura de romance se los devoró. Al día siguiente vimos a nuestro amigo entrar a la sala y le caímos sobre él y a su información como palomas al pan. Hizo un gesto de decepción y nos contó aquello, terrible y cómico a la vez. Que estando en plena actividad sexual siente que ella lo aprieta mucho y su cuerpo empieza vibrar en demasía. "Es un orgasmo", pensó. Pero no. La chica había empezado a tener un ataque de epilepsia.

-¿Y vos que hiciste?

Se sentó, se echó el pelo hacia atrás y confesó: -La metí en el auto y la dejé en la Guardia del Provincial, después rajé.

Entendimos el pánico y la inexperiencia. Lo que no entendimos fue que al rato se asomó por la ventanita de la sala la misma chica y sonriendo entró al lugar como si nada.

-Es una enfermedad que produce ausencia de recuerdos -me susurró Marcelo al oído.

-Buena idea para una canción -me dije. Uno ama y no sabe bien qué pasa después. El tema, grabado en España, aún nos arrima unos porotos extraídos de aquella anécdota exótica y perdurable. Y si digo "nos" es porque el galán protagonista pidió una parte autoral ya que de algún modo había contribuido con la idea o con los actos. A ella no le correspondió nada y aun pienso si no constituye una estafa. Donde quieras que estés, te ruego disculpas y que andes bien de salud.

* Era Fito Paez un pajarito silbón, torpe y talentosísimo. Al enterarse de su ascenso notable, el gran Charly, como en un juego de ajedrez, buscó el enroque y que calificara como chico fuerte sometiéndolo a pruebas de entereza psíquica. Porque además de mostrarlo también intentaría tapar su estela ascendente. Manejos de ego. Estos que dicen "a este pibe lo descubrí, lo tengo yo y está bajo mi ala". La cuestión -según contaba Fito- que en el primer ensayo ni bien entró y pudo enchufar los cables de su teclado, el Gran Maestre del Say no More marcó 1,2,3,4 y empezaron a tocar. Fito, que se había aprendido en una noche todos los temas de Charly, tuvo que remarla bastante para pertenecer a la Gran Orden. Luego, tras ese torbellino, ese embudo de adrenalina y temor, recién ahí, fue aceptado por Dios.

* Lo descubrimos un invierno en que veníamos de grabar la base de Tango Feroz. Bajábamos por las escaleras del subte cuando el Pulga me sorprendió y señalándome a un tipo que tocaba el cello con fondo de una orquesta un tema de los Beatles alargó: -¿A ver? ¿Dónde está el error?

Yo miré y deduje que había alguna trapisonda que no podía revelar. Pensé que se refería a una desafinación al menos.

-No sé -le confesé. A lo que el amigo me llevó hacia el costado del falso músico y descubrimos por un hilito de luz que dejaba ver una columna que el señor ni rozaba las cuerdas. Pura mímica. Acompañaba con movimientos de cabeza y ensoñación de joven buen mozo que lograba especialmente en las mujeres una aceptación que le llenaba el sombrero de dinero.

-Y después uno se mata estudiando -dijo fuerte al lado del farsante en un alto de un tema. A lo que tipo, en complicidad, le guiñó un ojo.

* Fue Baby Echecopar, ese pobre hombrecito desagradable quien nos juntara los domingos a la noche para espiarlo en sus iniciales programas de cable. Nos reuníamos porque era monstruosamente absurdo lo que veíamos: un programa de culto al revés, dado el odio y la repulsión que generaba. En una de esas noches, alguien de la casa se hizo pasar por mí y salió al aire.

-Por fin un llamado que vale la pena -dijo el tipo al cortar "conmigo". Un poeta, un letrista extraordinario y no esa manga de negros que me llaman para romperme las bolas. Yo quedé mudo pero el chiste ya estaba hecho. En la semana el tipo al revisar viejos tapes de programas de colegas habrá encontrado el mío con Bonadeo padre donde hablaba pestes de él mismo. Entonces, al próximo domingo arrancó su espacio con un "¡Abonizio, sos un mercenario, poeta del orto, falso, porque no me decís en la cara lo que hablaste en otros programas! ¿Eh? ¡Cagón!".

Nada pude hacer más que -una cierta tarde, mientras cruzaba una bocacalle- lanzarle un escupitajo desde la ventanilla del auto de un amigo que se llevó sin darse cuenta en los hombros. Una especie de justicia idiota que solo sirvió para medir mi puntería salival y el comprender que con estos tipos no alcanza ni el gallo ni el insulto.

*Contaba Baglietto que en una expedición a Córdoba capital, luego de un recital, una banda de tipos borrachines se acercó al micro de gira para pedir lo de siempre; drogas, faso, alcohol, dinero o algún disco. Juan, amablemente, les dijo que no tenía nada de eso encima. Por lo que uno de ellos, el líder, tomando del brazo a una chica del grupo le espetó: -Ah ¿Sos canuto? ¡Ahora vas a ver!. Dale Malagata, vomitale el micro, dale, vomitale -y lo gritaba como si expusiera ante todos una auténtica arma secreta de pura cepa cordobesa.

