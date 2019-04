Cines

4x4

Con Peter Lanzani y Dady Brieva. Dir: Mariano Cohn. SAM 13 años.

Showcase: 12.00, 14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 22.10 hs; tras vie y sáb, 01.05 hs.

Village: 13.30, 19.45 hs.

1100

Con Cecilia Patalano y Andrea Fiorino. Dir: Diego Castro. SAM 13 años.

Cines del Centro: 20.20 hs.

A DOS METROS DE TI

Con Cole Sprouse y Haley Lu Richardson. Dir: Justin Baldoni. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 12.30 hs.

AFTER

Con Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin. Dir: Jenny Gage. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 12.05 hs.

Village: Cas: 13.45 hs.

AVENGERS: ENDGAME (PRE ESTRENO)

Con Robert Downey Jr. y Chris Evans. Dir: Joe y Anthony Russo. SAM 13 años.

Hoyts: DBOX 3D Cas: 12.40, 20.15 hs. DBOX XD 3D Sub: 13.25, 17.10, 21.00 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs. 3D Cas: 11.10, 14.40, 14.55, 18.10, 18.40, 22.30 hs. 3D Sub: 22.15 hs. DBOX Cas: 16.25 hs; tras vie y sáb, 00.05 hs. 2D Cas: 14.10, 14.25, 17.55, 18.25, 19.40, 21.45, 22.00, 23.15 hs; tras vie y sáb, 01.35 hs. 2D Sub: 11.40, 15.25, 19.10, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 12.30, 15.45, 19.05, 22.20 hs. 2D Cas: 12.50, 13.40, 14.30, 16.05, 17.50, 19.25, 21.10, 22.40 hs. 2D Sub: 16.40, 20.00 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.15, 15.45, 18.30, 22.15 hs. 3D Sub: 14.55, 19.20, 22.45 hs. 2D Cas: 13.15, 14.25, 15.15, 16.10, 16.45, 17.30, 18.00, 19.00, 19.40, 20.15, 21.00, 22.25 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs. 2D Sub: 12.00, 13.00, 14.40, 15.30, 16.30, 18.15, 19.10, 19.40, 20.00, 21.30, 22.05, 22.35 hs; tras vie y sáb, 00.15, 00.40, 01.00 hs.

Village: 4D Cas: 14.30, 18.00 hs. 4D Sub: 21.30 hs. 3D Cas: 15.00, 18.30, 22.00 hs. 3D Sub: 14.00, 17.30, 21.00, *21.15 hs. 2D Cas: 13.30, 13.45, 14.45, 15.30, 16.00, 16.15, 17.00, 17.15, 18.15, 19.00, 19.50, 20.30, 20.45, 21.45, *22.15, 22.45, 23.00, *23.15, 23.25 hs. 2D Sub: 15.40, 19.15, 19.30, 22.30 hs. (*Solo dom)

CAPITANA MARVEL

Con Brie Larson y Samul L. Jackson. Dir: Ryan Fleck y Anna Boden.

Showcase: 2D Cas: 12.15, 14.50 hs. 2D Sub: 21.40 hs.

CEMENTERIO DE ANIMALES

Con Amy Seimetz y John Lithgow. Dir: Dennis Widmyer y Kevin Kolsch. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 11.50 hs; tras vie y sáb, 01.40 hs.

Showcase: Sub: 12.25 hs.

DUMBO

Con Colin Farrell y Eva Green. Dir: Tim Burton. ATP.

Hoyts: 2D Cas: 12.00, 14.30, 17.00 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 14.35 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 12.50, 14.20, 16.50, 19.15 hs.

Village: 2D Cas: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

EL HOMBRE CON VISIÓN DE RAYOS X

Con Ray Milland y Diana Van der Vlis. Dir: Roger Corman.

Teatro del Rayo: Mié 29 may, 21.30 hs.

EL HOMBRE INVISIBLE

Con Claude Rains y Gloria Stuarts. Dir: James Whale.

Teatro del Rayo: Mié 1 may, 21.30 hs.

EL INCREÍBLE HOMBRE MENGUANTE

Con Grant Williams y Randy Stuart. Dir: Jack Arnold.

Teatro del Rayo: Mié 8 may, 21.30 hs.

GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERAS

Con Viggo Mortensen y Maheshala Ali. Dir: Peter Farrelly. SAM 13 años.

El Cairo: Vie 3/5, sáb 4/5 y dom 5/5, 22.30 hs.

LA CULPA

Con Jakob Cedergren y Jessica Dinage. Dir: Gustav Möler. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.50, 16.40, 18.35, 20.15, 22.05 hs.

LA GUERRA SILENCIOSA

Con Vincent Lindon y Mélanie Rover. Dir: Stéphane Brizé. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.05, 17.20, 19.30, 21.50 hs.

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

Con Linda Cardellini y Madeleine McGraw. Dir: Michael Chaves. SAM 13 años.

Hoyts: 2D Cas: 18.15, 20.30, 22.50 hs; tras vie y sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.45, 18.50, 20.40, 22.30 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 16.15, 20.25 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs. Sub: 14.10, 18.20, 22.30 hs.

Village: 2D Cas: 14.30, 16.45, 18.50, 21.00 hs. 2D Sub: 23.15 hs; tras vie y sáb, 01.30 hs.

LA MÁQUINA DEL TIEMPO

Con Rod Taylor y Alan Young. Dir: George Pal.

Teatro del Rayo: Mié 22 may, 21.30 hs.

LA MOSCA

Con David Hedison y Vincent Price. Dir: Kurt Neuman.

Teatro del Rayo: Mié 15 may, 21.30 hs.

LA ÚLTIMA LOCURA DE CLAIRE DARLING

Con Chiara Mastroianni y Catherine Deneuve. Dir: Julie Bertucelli. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.45, 16.35, 18.30, 22.10 hs.

MICHAELANGELO INFINITO

Con Enrico Lo Verso e Ivano Marecotti. Dir: Emanuele Imbucci. ATP.

Cines del Centro: 15.00, 17.00, 19.10, 21.45 hs.

PARQUE MÁGICO

Animación. Dir: Dylan Brown. ATP.

Hoyts: 2D Cas: 11.45, 13.50, 16.00 hs.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 17.05 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.20, 14.15, 17.35 hs.

Village: 2D Cas: 13.45, 15.45, 17.45 hs.

SHAZAM

Con Zachary Levi y Asher Angel. Dir: David F. Sandberg. SAM 13 años.

Hoyts: 3D Cas: 11.50 hs. 2D Cas: 11.20 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 14.45, 19.30 hs. 2D Sub: 22.20 hs.

Village: 2D Cas: 13.30, 22.30 hs; tras vie y sáb, 01.15 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1.

EL CAIRO CINE PÚBLICO

Santa Fe 1120.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501.

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 201 bis.

Ciro y Los Persas. Presenta "Naranja Persa 2". Sáb 4 mayo, 21 hs.

Andrés Calamaro. Presenta "Cargar la suerte". 30 de nov. Vta online: www.tuentrada.com

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Elvis Lives. Repaso por los orígenes de The Beatles. Hoy, 21.30 hs.

Julieta Sciasci. Canciones propias y de cantautores latinoamericanos. Mar 30, 21.30 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Axel. Presenta Tour "Volver a Ser". Sáb 11 may, 21 hs.

CITY CENTER ROSARIO

Bv. Oroño y Av. Circunvalación.

The Gypsies. La banda gitana presentará gran parte del repertorio de los Gipsy Kings. Vie 17 may, 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1223.

Dios Salve a la Reina. Celebra sus 20 años. Vie 10 y sáb 11 may, 21 hs.

Víctor Heredia. 50 años de trayectoria artística. Sáb 29 jun, 21 hs.

Entradas: boletería del teatro o por www.ticketek.com.ar.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

Coti y Los Brillantes. Coti Sorokin y su banda. Sáb 4 may, 22 hs.

METROPOLITANO

Junin 501.

Slash. El legendario guitarrista de Guns N´ Roses llega a Rosario junto a Myles Kennedy & The Conspirators. Mié 15 mayo, 19 hs.

Vta online: www.turboentrada.com

VORTERIX ROSARIO

Salta 3519.

Carajo. Sáb 11 may, 20 hs.

La 25. Gira marginados, único show. Mar 11 jun, 20 hs.

Teatros

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Cuna de Lobos. Con Lucho Alva y Charo Colonna. Escrita y dirigida por Maru Lorenzo. Sáb de abr y may, 20 hs.

Reservas: 3416009116.

DEL RAYO

Salta 2991.

Estar sentado lo menos posible. Con María Lorena Concari y Jorge Luis De La Rosa. Dramaturgia y dir: Soledad Verdún. Jue de may, 21 hs.

La Orden del Dragón. Con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Dramaturgia y dir: Aldo El-Jatib. Vie de may, 21 hs.

Fausto. Con Edgardo Molinelli y Paula García Jurado. Dir: Gustavo Guirado. Sáb de may, 21 hs.

La posta del viajante.Con Ramiro Lollo y Lionel Nucci. Dir: Hernán Peña. Dom de may, 20 hs.

Reservas: 0341- 4360454

LA COMEDIA

Mitre 958.

El Vestidor. Con Arturo Puig y Jorge Marrale. Pieza teatral de Ronald Harwood. Dir: Corina Fiorillo. Vie 10 y sáb 11 de mayo, 21 hs.

Anticipadas en boleteria y por 1000ticket.com.ar

LA NAVE

San Lorenzo 1383.

Pedir demasiado. Obra de Griselda Gambaro. Dir: Mirna Remes. Sáb de abril, 22 hs. Reservas c/Dto: 3413650928.

LA SONRISA DE BECKETT

Entre Ríos 1051.

Humo. Con Paula Luraschi y Leandro Doti. Dir: Mauro Lemaire. Sáb 6, 13 y 27, 21.30 hs. Reservas: 153778849.

ODISEO

San Lorenzo 1329.

Vacas sagradas. Obra de Daniel Dalmaroni. Dir: Walter Operto. Vie de abril, 20 hs.

Lúcido. Obra de Rafael Spregelburd. Dir: Walter Operto. Sáb de Abril, 22 hs.

Reservas c/Dto: 3413650928.

Para Pibes y Pibas

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 13 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848

Mar a vie de 9 a 17hs. Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.