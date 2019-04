Boca jugará hoy por la Copa de la Superliga ante Godoy Cruz con equipo alternativo, dado que el técnico Gustavo Alfaro preserva a los titulares del último campeón para la Supercopa que jugará el jueves con Central en Mendoza. El arquero Esteban Andrada y los defensores Carlos Izquierdoz y Emanuel Mas serán los únicos titulares en el encuentro de hoy con los mendocinos que tendrán chances de jugar ante el canaya la final del 2 de mayo.

"Mi pase es de Boca pero hoy mi club es Central y espero conseguir el título en la final". Nahuel Molina, defensor de Central

Fydriszewski "Asumo las consecuencias"

"Me mandé una cagada grande y asumo las consecuencias", reconoció Francisco Fydriszewski (foto), quien fue detenido conduciendo alcoholizado. El delantero de Newell's fue relegado del primer equipo y recibió un castigo económico, aunque desea jugar en reserva el partido revancha con Racing por la Copa de la Superliga. "No sé si la sanción que me pusieron está bien o mal. Ahora estoy a disposición para jugar en reserva. Tengo contrato hasta junio de 2020", agregó el goleador.

15 Días de inactividad acumula Carlos Tevez, en duda para jugar ante Central, por un esguince de rodilla.

Asistencia a los estadios

Superliga dio a conocer la asistencia de público en los estadios del país en la última temporada y Newell's se ubicó cuarto, con 30.041 hinchas promedio por partido, solo superado por Boca con 43.224, Racing 38.923 y River 36.540. Central se ubicó quinto, muy cerca de los leprosos, con 29.230 espectadores por encuentro.