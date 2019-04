Racing estrenó su título de campeón del fútbol local con un empate 1-1 ante Estudiantes, como visitante, en el partido de ida por la Copa de la Superliga. El sábado que viene será la revancha en Avellaneda.

En La Plata chocaban dos proyectos. El de Gabriel Milito, dando sus primeros pasos en el Pincha y apoyado en muchos juveniles. Y enfrente estaba el de Eduardo Coudet, maduro, consagrado con el título de la última Superliga y con la sensible baja de Lisandro López, cuyos goles resultaron decisivos en la obtención del campeonato. Y esas realidades se reflejaban en el trámite. Porque el local no ahorraba despliegue físico para pelear en cada sector del campo de juego y una vez que conseguía la pelota no se entretenía en la elaboración, sino que ensayaba veloces contraataques. La visita, en tanto, no podía hacer pesar el manejo del chileno Marcelo Díaz para enlazar al mediocampo y el ataque, entonces la versión del campeón que se lucía era su sólida defensa.

Pero la Academia tiene jerarquía en sus individualidades, y entre ellas se destaca Darío Cvitanich. El ex Banfield fue protagonista de las dos mejores maniobras ofensivas de Racing. En la primera habilitó largo a Augusto Solari, pero Andújar contuvo el remate del volante. En la siguiente, tras varios toques, le puso un centro a Jonatan Cristaldo, que cabeceó de pique al piso y convirtió el 1-0.

No varió el desarrollo en el complemento, aunque Estudiantes mejoró en precisión y consiguió llevar peligro al área de Gabriel Arias. El arquero se lució sacando un cabezazo de Bazzana, pero no pudo evitar el 1-1, convertido por Pellegrini entrando solo por el segundo palo. De ahí en más se abrió el partido, ambos fueron por el triunfo, pero ni la intensidad de los chicos de Estudiantes ni el convencimiento para buscar con el juego asociado de Racing pudieron marcar la diferencia.

1 ESTUDIANTES

Andújar

F. Sánchez

Bazzana

G. Jara

Mura

I. Gómez

Kalinski

M. Castro

N. Estévez

M. Pellegrini

Retegui

DT: G. Milito.

1 RACING

Arias

Saravia

Sigali

Donatti

Soto

Solari

M. Díaz

G. Fernández

Zaracho

Cvitanich

Cristaldo

DT: E. Coudet.

Estadio: Ciudad de La Plata.

Arbitro: Fernando Echenique.

Goles: 35m Cristaldo (R); 62m Pellegrini (E).

Cambios: 73m Cassierra por Cristaldo (R), 76m Orban por Donatti (R), 78m N. Domínguez por M. Díaz (R), 79m E. López por M. Retegui (E) y G. Fernández por M. Pellegrini (E), 85m Erquiaga por M. Castro (E).