El presidente de la Asociación Nacional del Rifle (ANR), Oliver North (foto), fue expulsado de su cargo por presunta extorsión al vicepresidente de la asociación, Wayne LaPierre. North, cuyo cargo finalizaba mañana y no podrá ser reelecto, es también conocido por el suceso Irán-Contras o Irangate durante el gobierno de Ronald Reagan. La trama delictiva que salpica al presidente de la principal asociación defensora del derecho a poseer armas en Estados Unidos, salió a la luz mediante una carta de denuncia que hizo LaPierre. En ella, el vicepresidente de la ANR acusó a North y explicó detalladamente que el ahora ex presidente le pidió que dejase su cargo porque sino publicaría información perjudicial para él. “La exhortación fue simple: renunciar o se harán acusaciones destructivas contra mí y la ANR”, escribió LaPierre en la carta, que fue publicada por el matutino The Wall Street Journal.