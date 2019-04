–El socialismo lleva tres mandatos, ¿cuáles son los ejes hacia adelante?

–Vamos al desafío de lo nuevo. Y esto tiene que ver con interpelar la pobreza, porque el 34 por ciento sea pobre en este país es inaceptable. Lo mismo que el 50 por ciento de los jóvenes sean pobres, tiene que ver con falta de expectativas en el futuro, con falta de trabajo y me parece que ahí hay que dirigir todos los esfuerzos.

–La seguridad sigue siendo el costado más vulnerable que tanto el peronismo como Cambiemos señalan como críticas...

–Bueno, hay mucha demagogia también porque con el 34 por ciento de pobreza ¿qué expectativas podemos darle a los jóvenes?. ¿Qué hicieron ellos en otras provincias? En Buenos Aires vemos todos los días que no se puede jugar un partido de fútbol, casos de violencia familiar, turistas asaltados y tiroteados, narcotráfico. En Santa Fe no estamos ajenos a una sociedad que está en medio de una crisis profunda. Pero nosotros le pusimos el cuerpo a estas cosas. Y ponerle el cuerpo significó también que nos atacaran, porque nos balearon. Y también significó que sacáramos una ley como la de confiscación de bienes de los narcotraficantes y que ellos no se animan a votarlo en la nación.

–En el peronismo dicen que el triunfo santafesino que más le dolería al macrismo a nivel nacional es el del PJ. ¿Qué opina?

–Creo que al gobierno nacional le dolería cualquier triunfo que no sea el de ellos. Y obviamente que el Frente Progresista también le molesta y mucho. Y vaya si hemos sido discriminados por este gobierno nacional. Nosotros planteamos un proyecto alternativo que tiene que ver con convocar a sectores del peronismo, a los radicales, a los socialistas, a los partidos federales, para ponernos de acuerdo en cinco puntos. El próximo gobierno tiene que ser de coalición. Pero como siempre buscamos un líder, apareció (Roberto) Lavagna que es un hombre que tiene una historia, que es respetado, que demostró que sabe qué hacer en medio de una crisis, que no quiere perpetuarse en el poder.