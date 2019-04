–¿Qué la diferencia a usted de Omar Perotti? –La manera de construir política. Nosotros creemos en construir de abajo para arriba, no con vocaciones personales sino colectivas. Y la trayectoria de todos los miembros nuestros es una expresión de coherencia, siempre estuvimos en el mismo espacio. Cuando nos eligieron siempre respetamos el mandato del votante. Ejemplo: la primera candidata a diputada provincial, Silvina Frana, que hoy es diputada nacional por el FpV-PJ nunca votó las leyes que el presidente Macri envió al Congreso que pudieran dañar a los argentinos. Hoy esa matriz queda expuesta. A esa coherencia me refiero, porque como uno llega después se gobierna. El candidato con el que vamos a disputar esta interna, en su primer momento al igual que el socialismo acompañó muchas de las leyes que Silvina Frana votó en contra.

–¿Quien gane traccionará los votos del que pierda?

–Los resultados de las internas suelen ser singulares, los votos son del ciudadano y no se puede asegurar que en las generales los votos se repitan. Trabajaremos para que luego de la interna los votos de Perotti nos acompañen.

–¿Le han reprochado en su partido un personalismo excesivo?

–Es que no estamos dispuestos a resignar valores. Si la política solo le sirve a los políticos, su sentido se esteriliza. Eso es lo que algunos políticos quizás me reprochen. Yo veo incomodidad para explicar algunos acuerdos fuera de nuestro grupo. Acá hay coherencia y trayectoria. A veces se crean esos mitos urbanos sobre las personalidades. Es probable que yo no encaje en la matriz de la política tradicional.

–Otro tema recurrente en la campaña es la seguridad pública...

–Venimos hablando de seguridad, narcotráfico, prevención de consumos a diario, pero hoy no es adecuado hablar de eso, sería una especulación. Hay mucho dolor en las familias de las personas que han muerto, en el ámbito de los taxistas hubo una conmoción. (N.de R.: El reportaje se hizo durante la jornada en que fueron asesinadas cuatro personas en Rosario.)