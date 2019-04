–¿Cómo evalúa el proceso de unidad del peronismo santafesino?

–De manera muy positiva. Fue un proceso que fue ocurriendo por la gran convicción y humildad de todos los sectores que comprendimos el potencial que eso nos daba como fuerza política. Con Alejandra Rodenas acompañándome en la fórmula, con Leandro Busatto encabezando la lista de diputados provinciales, con Norma López en la senaduría para el departamento Rosario y con Roberto Sukerman como candidato a intendente de Rosario; tenemos un gran potencial como grupo polítíco y con postulantes con reales posibilidades de hacer una muy buena elección y de ofrecer una alternativa real a todos los santafesinos. Tenemos condiciones y un proyecto superador para gobernar Santa Fe y cortar con la hegemonía del socialismo.

–Pero esa unidad no fue total y hubo que llegar a una interna...

–Sí, pero se avanzó todo lo que se pudo. El proceso interno que afrontamos lo hacemos con una gran madurez y sin perder el objetivo que es fortalecer al peronismo. Yo estoy muy satisfecho con estas internas porque no hay agravios, hay debate político con altura y una plena conciencia de que estamos para ofrecer una gran alternativa política para todos los santafesinos.

–Algunos lo critican por no ser lo suficientemente crítico con el macrismo.

–A los gritos no se resuelven las cosas, hay que ser duros con los problemas, no con las personas. Jamás en campaña respondo a un agravio, por ejemplo. Creo que es una pérdida de tiempo y que la gente no necesita eso. Yo soy muy crítico de cualquier política que anteponga lo financiero a lo productivo. Cuando prima lo financiero a la producción le va muy mal.

–Sí se lo nota muy crítico del gobierno provincial en materia de seguridad.

–No es para menos, no se resolvieron cuestiones muy graves y la gente sufre. Estoy convencido de que podemos cuidar mejor a la gente. Hay que conducir a la Policía, el gobernador tiene las facultades. Que después colaboren los intendentes y presidentes comunales en prevención, pero no se puede tirar toda la responsabilidad, hay que reestablecer las jerarquías, tener una fuerza bien entrenada, con más capacitación y remuneración.