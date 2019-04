La producción industrial de las pymes cayó 8,4 por ciento en marzo frente a igual mes de 2018, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en 300 firmas de todo el país.

De esta forma, en los tres primeros tres meses del año la producción de las pymes acumuló un retroceso de 7,8 por ciento respecto a igual período anterior. En tanto, con respecto a febrero, la actividad subió 12,1 por ciento.

Del total de empresas relevadas, el 37 por ciento registró alzas en la producción, el 54,4 bajas y el 19,3 dijo que no se verificaron cambios.

CAME señaló que las bajas más pronunciadas se dieron en Material de transporte, que se retrajo 18,2 por ciento; Productos minerales no metálicos (-13,7); Calzado y marroquinería (-13,5); Caucho y plástico (-12,9); Metal, maquinaria y equipos (-10,9); Madera y muebles (-10,6); Textiles y prendas de vestir (-9,6); Alimentos y bebidas (-5,6) y Productos químicos (-6).

En tanto, se registraron mejoras en Fabricación de productos eléctrico-mecánicos, informática y manufacturas varias, con un crecimiento de 3,1 por ciento frente a marzo del año pasado (con el 60 por ciento de las industrias en alza) y Papel, cartón, edición e impresión, con un incremento de 3 por ciento anual y 70 por ciento con aumentos en su actividad.

El uso de la capacidad instalada subió a 60,6 por ciento, "empujada por la leve mejora en las expectativas, que está llevando a un incremento en la producción de algunos sectores", aunque para la entidad la situación "sigue siendo delicada".

En lo que respecta a la encuesta cualitativa, el 75 por ciento de los empresarios consultados dijo que "no cree que la reactivación del mercado interno en su actividad comience este año".

En tanto, solo el 26,3 por ciento de las industrias pymes proyectó que la producción aumentará en los próximos seis meses, un 49,8 cree que se mantendrá en los niveles actuales, y 17,1 que continuará bajando.