“Yo creo que va a pasar lo peor, creo que vuelve Cristina", presagió Mirtha Legrand en su mesa de hoy. "Creo que vuelve Cristina porque el país está muy mal, la gente está muy en contra y desesperada. No hay personas que hablen bien de este Gobierno". Y opinó que a Cambiemos no le alcanza el tiempo hasta octubre para revertir la situación. "Yo lo apoyé muchísimo a este Gobierno. Me da lástima, fastidio y hasta rabia que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso", le reprochó a Cambiemos una de sus principales promotoras en los medios.

Sin embargo, la anfitriona de los almuerzos adelantó, a pesar de las críticas, que seguirá haciendo lo imposible para que gane Macri. "No sé cómo será la cosa si vuelve pero yo ya estoy pensando en mi retiro", prometió.

El fuego amigo de la conductora se desató después de una semana en la que se evidenciaron como nunca los desaguisados en economía de parte del Gobierno, luego deque el dólar llegara a superar la barrera de los 47 pesos y el riesgo país, los mil puntos.

No es la primera vez que Legrand expresa su decepción con la alianza oficialista al aire. Hace un año ya había demostrado su enojo con Cambiemos. Dijo estar “decepcionada". "A mí me tomó de sorpresa. Me da como rabia, me da fastidio, que se hayan dejado avasallar así", dijo en referencia a una de las primeras corridas, pero enseguida matizó las críticas: "Me da rabia que no hayan sabido manejar la situación. Yo creo que se pudo haber manejado. Hay buenos economistas".

Finalmente cerró su programa de hoy con su clásico saludo (“Como te ven, te tratan…”) y un imperativo para su audiencia “¡Voten a Macri!”