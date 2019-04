Durante el primer reportaje que fue autorizado a dar desde su encarcelamiento, Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, encontró un momento para hacer una referencia a la política Argentina. Dijo que si la ex mandataria y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner llegara a candidatearse y ganar las elecciones presidenciales de octubre “el pueblo argentino va a ser más feliz”.

"Yo estoy hinchando para que Cristina sea candidata y gane las elecciones, creo que si gana el pueblo argentino va a ser más feliz", aseguró en la entrevista que brindó desde la prisión de Curitiba, donde permanece detenido desde el 7 de abril de 2018, en momentos en los que el líder del Partido de los Trabajadores se perfilaba como claro favorito para ganar los comicios presidenciales.

"Conviví con el presidente Kirchner y con Cristina y fueron muy buenos para el pueblo de Argentina", recordó en una conversación de más de dos horas con el diario español El País y Folha de San Pablo en la que también se refirió al gobierno de Jair Bolsonaro, las acusaciones que enfrenta, su lugar en la historia de Brasil y la muerte de su nieto.

También señaló que Néstor y Cristina Kirchner "generaron el odio de las elites, que son las mismas que apoyaron al ex ministro (Domingo) Cavallo, que creían que Estados Unidos los iba a ayudar a despegar".

"El neoliberalismo no funciona en ningún lugar del planeta Tierra, la receta del ajuste fiscal no funciona ¿Quieren bajar el déficit de Brasil? Hay que aumentar el crecimiento de la economía, producir más y así va a bajar el déficit", concluyó el ex presidente a quien, esta semana el Superior Tribunal brasileño le redujo su condena y revocó la prohibición para dar entrevistas desde prisión.