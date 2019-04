Apenas Víctor Hugo Morales apareció en escena en la sala José Hernández, en la 45° edición de la Feria del libro, tuvo la necesidad de contar dos actividades “cargadas de emociones” en las que participó durante el día. La celebración por los once años del ECuNHi (ex ESMA) y una actividad realizada en la Feria por el Día de Cuba. “Las Madres de Plaza de Mayo siguen llevando adelante una actividad mental intensa y permanente que hace que se mantengan lúcidas y con un fuerte espíritu de lucha”, resaltó el periodista ante una sala colmada en su capacidad. “En el homenaje a Cuba estaba Ramón Labañino Salazar, uno de los cinco héroes cubanos que estuvieron presos en los Estados Unidos en cárceles de máxima seguridad. Cuba es el primer ejemplo político que fue moldeando mi vida de muchacho, que se acostumbró a los sueños admirando la personalidad del Che y de Fidel”, contó antes de darle lugar el motivo principal por el cual estaba sentado frente al auditorio: la presentación del libro Demanda contra demanda (Colihue), que trata sobre la confrontación judicial que mantiene con Héctor Magnetto, director ejecutivo del Grupo Clarín.

“Este nuevo libro retrata la pelea muy despareja con el hombre más poderoso del país”, definió Morales. “Quedé expuesto a la furia, al poder y a la capacidad para mentir de un hombre que construye el país a su manera”, dijo, en alusión al conflicto entre ambos que recrudeció en 2013, cuando el empresario de medios lo denunció ante la Justicia por daños y perjuicios. “Es un libro con una buena literatura jurídica y que nos invita a pensar sobre la libertad de expresión. Este personaje me denuncia porque dije cosas duras sobre él, pero lo que él hizo desde sus medios con mi vida a través de sus periodistas también ha sido duro”, apuntó. El año pasado le embargaron a Víctor Hugo varios cuadros de su casa en el marco de la causa.

El primer episodio del conflicto tiene su antecedente en el juicio que Morales y Canal 7 perdieron contra Cablevisión por haber transmitido en 2000 fragmentos del partido entre Boca y Real Madrid sin haber comprado los derechos televisivos. “Me parecía magnífico lo que estaba pasando. Pero la decisión de pasar partes del partido había corrido por cuenta del productor y el canal, que fueron condenados a pagar 3 millones de pesos. El juez de la causa me dejó libre, pero el Grupo Clarín me quería a mí”, contextualizó. Para el periodista, se trata de una causa para “amedrentar y coaccionar” a los que tienen la osadía de “meterse con este personaje” con gran influencia en la dirigencia política actual.

El libro presenta las argumentaciones que desplegaron las dos partes en este conflicto judicial. Y a la vez propone una discusión en torno a la libertad de prensa, la ética periodística y el poder de las empresas de medios. El relator uruguayo aprovechó la ocasión para repasar el retroceso en materia de derechos que hubo con el gobierno actual: reducción de asistencias sociales, despidos y aumento de la pobreza. “(Mauricio) Macri y su dirigencia desprecian a quienes no pertenecen a la élite. No tienen ninguna relación con la nobleza del pensamiento ni tienen compromiso ético. No les importa la democracia”, sostuvo y resaltó que los grandes medios están alineados al gobierno. “Hay un enorme y potente megáfono que es el que ordena y dispone de nuestras vidas. Y eso no es democrático; porque si el ciudadano no está bien informado, no está en condiciones de elegir de la mejor manera”

Para Morales, la figura de Magnetto representa el poder real que hoy está gobernando el país. “Macri será apenas una anécdota pesada para el estómago dentro de pocos años. Hoy día el poder político no existe y no existirá por lo menos hasta la próxima elección. El poder político es el que le permite al pueblo tener una defensa frente al poder de las elites dominantes -analizó–. Pero este tipo ha conseguido, determinando que Macri fuera el candidato y generando toda la cultura para que el gobierno anterior cayera, que el poder político ahora sea también el poder real”.

“Simpaticé hondamente con muchas de las cosas que ocurrieron hasta ayer nomás en la Argentina que hoy nos tiene desencantados, desesperados, indignados y con una esperanza brutal de que las cosas cambien”, sostuvo el disertante y propuso estar más atentos, informados y conscientes en este contexto desfavorable. “El kirchnerismo generó más linda gente que dirigentes. Es un mundo que se construyó hasta 2015 y aún se mantiene. Si hablamos de solidaridad, de lo colectivo o de igualar posibilidades y derechos, ustedes están inmersos en esto”, dijo, dirigiendo sus palabras al auditorio que lo escuchaba. “Del otro lado está un sentir insolidario de la vida, meritocrático, una forma de vivir pensando en uno y muy poco en el otro. ¿No importa toda la injusticia que hay?”.