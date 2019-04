La Fiscalía que interviene en la búsqueda de María Machuca (foto), de 22 años, desparecida hace 25 días cuando cruzaba un canal de desagüe en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, cotejará las piezas dentarias de un cuerpo hallado este sábado para determinar si se trata de la joven, informaron fuentes judiciales. La madre de Machuca, Yanila Torres, dijo que “hasta el momento no hay una evidencia para afirmar que se trata de mi hija”, luego de que junto al padre de la joven, participara del reconocimiento del cuerpo en el hospital “Oscar Orías” de Libertador. En ese sentido, informaron que la fiscalía a cargo de José Alfredo Blanco, llevará adelante algunas diligencias con el propósito de identificar el cuerpo hallado, el cual, según la madre de Machuca, “estaba irreconocible, no tenía cabellos y se veía el cráneo”. El cuerpo fue hallado por personal policial cerca del mediodía del sábado. Estaba semienterrado en un sector conocido como las “Tres Compuertas”, en cercanías del ex lote Paulina del ingenio Ledesma. Sobre el peritaje dentario que ordenó la fiscalía, Torres dijo que hoy se entrevistará con un médico de la clínica Ledesma para solicitar un odontograma de su hija para realizar el cotejo correspondiente. Asimismo, el abogado de la familia pedirá la realización de estudios de ADN.