Con gol de Leandro Garate de penal en la primera etapa, Arsenal venció con un ajustado 1-0 a Sarmiento de Junín en el estadio de Banfield en la final de una peleadísima definición por el primer ascenso, se consagró campeón de la B Nacional, y volverá a disputar a la Superliga. El conjunto del Viaducto había descendido a la segunda división la temporada pasada luego de haber jugado en Primera desde 2002, y en el Clausura 2012 obtuvo su primer torneo en la máxima categoría de la mano de Gustavo Alfaro, actual DT de Boca. “Es un sueño hecho realidad. Son unas fieras estos pibes. Gracias al apoyo de la gente”, expresó entre lágrimas y abrazado a sus hijos un eufórico Sergio Rondina, en su segundo ciclo como entrenador en la institución fundada por Julio Humberto Grondona. Por su parte, el Verde de Junín podrá disputar ahora el Reducido.

A poco más de un año de aquel 1º de abril en el que se despidió de la máxima categoría, Arsenal se aseguró el regreso a la Primera tras superar a Sarmiento en el desempate por el primer ascenso. Ambos llegaron a la definición por los 46 puntos que sumaron en 24 partidos. Pero en el partido decisivo, el equipo del Viaducto se llevó el premio mayor, ya que aprovechó su momento a partir del penal infantil cometido por el defensor Lucas Landa sobre Garate, que no dejó dudas para el árbitro mundialista Néstor Pitana. El propio delantero santafesino fue el encargado de cambiar la pena máxima por gol. Al rato, Arsenal hasta pudo aumentar el marcador, pero le faltó puntería y acaso decisión.

Por su lado, al conjunto de Junín le costó asimilar el golpe y recién sobre el final del primer tiempo reaccionó con un fuerte disparo de Leys, y un remate de Miracco por arriba del travesaño.

En la segunda parte, Sarmiento tuvo más la pelota y generó peligro con los ingresos de Quiroga y de Garrido. Arsenal se replegó demasiado en su campo y aguantó los embates del equipo que ayer lució casaca blanca. Porque los juninenses hicieron méritos para igualar el encuentro, pero también se toparon con la figura del experimentado arquero Maximiliano Gagliardo, quien le tapó un mano a mano a Miracco cuando promediaba el complemento.

Sin embargo, la jugada de esta final fue la que protagonizó a siete minutos del epílogo el recién ingresado Sebastián Penco casi abajo del arco, porque su zurdazo se fue por arriba del travesaño cuando Gagliardo ya estaba vencido, tras una gran jugada de Quiroga y Miracco.

Por todo lo hecho en el segundo tiempo, Sarmiento mereció por lo menos el empate. Pero fue Arsenal, con un equipo humilde, de bajo presupuesto y armado a las apuradas por Julio Ricardo Grondona –presidente e hijo de Don Julio, el fallecido ex titular de la AFA– el que logró su sexto ascenso a la máxima categoría y jugará la Superliga 2019/2020, tras un año en la B Nacional. “Armamos un grupo bárbaro, no nos conocía nadie e hicimos un torneo enorme”, señaló en medio de los festejos el arquero Gagliardo, uno de los baluartes del campeón. “Fue una final sufrida, pero el ascenso es más que merecido y estoy muy agradecido al club”, apuntó el experimentado Emiliano Papa, ex defensor de Vélez.