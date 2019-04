"Vamos que se puede. Hay muchos santafesinos que recién hoy nos están conociendo", dijo ayer el candidato a gobernador e intendente santafesino, José Corral, cuando el 11 por ciento de las mesas escrutadas lo ubicaban tercero, con 27.500 votos. La tendencia se mantenía a las 23.30, con el 18 por ciento para Cambiemos, en esa categoría. "Estamos muy contentos. Está naciendo algo nuevo en la provincia, una historia que va a ser futuro. Hoy empieza la campaña que nos va a hacer gobernar la provincia, el 16 de julio"", dijo antes de que salieran a hablar sus contrincantes, Antonio Bonfatti, por el Frente Progresista y Omar Perotti -que compitió en la interna con María Eugenia Bielsa-, por Juntos.

"Muchas veces me escucharon decir que quería una lista de unidad, porque eso nos permitía llevar una respuesta clara a los santafesinos. Recorrimos la provincia y todos saben que nos estamos conociendo, gente que hoy nos está conociendo. El desafío es sumar a los que todavía no se animaron, a los que hoy eligieron otra opción, a los que no nos conocen. Vamos a recorrer la provincia para juntos decir que podemos. Basta de mafias y de narcotráfico, que no nos vamos a resignar, que haremos obras para prevenir inundaciones, vamos a arreglar los caminos; vamos a generar más oportunidades, porque se puede", arengó en la ciudad de Santa Fe. "Lo de hoy es solo un escalón, un peldaño de esta escalera que llevará a Cambiemos a gobernar la provincia en julio", se esperanzó junto a la candidata a vice, Anita Martínez, y el primer candidato a diputado Gabriel Chumpitaz.

El presidente del partido en Santa Fe, Federico Angelini, destacó desde San Lorenzo y Maipú, en Rosario, la buena elección que hicieron los candidatos a senador, Martín Rosúa y a diputado, de Chumpitaz.

El candidato destacó: "Estamos muy contentos por el acompañamiento que recibimos de cientos de miles de santafesinos": y dijo que Cambiemos "llevará a toda la provincia las soluciones que ya implementamos con éxito en la ciudad de Santa Fe". También prometió: "Habrá un Estado y una provincia eficientes, donde no habrá lugar a privilegios".