En su primera experiencia, el precandidato a senador departamental, Marcelo Lewandowski, se imponía en la interna del Frente Juntos. "Hasta ahora es lo que marcan las tendencias y parece irreversible. Queda demostrado que el Frente Juntos le puede pelear la senaduría al socialismo el próximo 16 de junio. Por otro lado, uno anhelaba y esperaba la candidatura de María Eugenia Bielsa, pero como dice una vieja frase del peronismo, `el que gana conduce y el que pierde acompaña´, la gente eligió a Perotti y el peronismo se encolumnará detrás de él", dijo el periodista, quien al cierre de esta edición le llevaba unos 15 puntos a la concejala Norma López en la interna. "Soy un inconformista, y pienso que podría haber obtenido más votos, pero con la estructura que encaramos la campaña, peleando contra todas las estructuras, tanto interna como la del socialismo, no es despreciable la cantidad de votos que me acompañaron", agregó. De cara a las generales, Lewandowski destacó la cantidad de votos que obtuvo de "gente independiente que me reconoció la trayectoria, me han llegado mensajes de gente que jamás votó a un candidato peronista y me votó a mí, ese es un agradecimiento que tengo que hacer y además una doble responsabilidad para con la sociedad".