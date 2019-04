La sorpresa de ayer fue la gran elección del peronismo santafesino y la consagración de Omar Perotti como el candidato a gobernador del Frente Juntos el 16 de junio. Su rival en la interna, María Eugenia Bielsa, esperaba los resultados oficiales para compartir una foto entre ambos con los brazos en victoria como señal de que a partir de hoy empieza otra campaña. “Todos unidos triunfaremos”, ya había anticipado el título -con un clásico que se canta-, el líder de Festram, Claudio Leoni, muy cercano a la ex vicegobernadora. Al cierre, el presidente del PJ, Ricardo Olivera y los diputados Roberto Mirabella y Silvina Frana anticiparon una encuesta de mesas testigos que le asignaba al justicialismo una ventaja de “nueve a diez puntos” por arriba del Frente Progresista y de “casi veinte puntos” sobre Cambiemos. “La diferencia va a ser importante. El gran ganador es el Frente Juntos” porque Perotti y Bielsa han hecho una gran elección”, sintetizó Olivera al sugerir que si el resultado se repite en la elección general, Santa Fe podría cambiar de signo político en 45 días.

La expectativa en el PJ comenzó apenas cerraron las mesas de votación. Ya a las siete de la tarde, a una hora de escrutinio, Olivera adelantó el triunfo. “No tengo dudas que el Frente Juntos va a ser el más votado”. Y una hora después, Leoni ponderó el compromiso de Bielsa y Perotti de aceptar las reglas de juego de las primarias. “Estoy seguro que habrá unidad. Hay que consolidar un nuevo proyecto político en la provincia que tenga que ver con el proyecto de país. Todos unidos triunfaremos”, propuso el sindicalista.

Alrededor de las once la noche, Perotti ratificó el triunfo del peronismo que habían comunicado poco antes sus voceros, Olivera y Mirabella, y el de Bielsa, que era Frana. “La ventaja que logró el Frente Juntos es indescontable. Ganamos las primarias. Hemos sido beneficiados por la mayor cantidad de electores en la provincia”, apuntó.

“El triunfo es categórico” y a pesar de la lentitud de la carga del escrutinio oficial “esa tendencia es irreversible a favor” del espacio integran catorce fuerzas políticas convocadas por el peronismo. Y descartó que habrá una foto con Bielsa. “El compromiso que asumimos al constituir el Frente Juntos y participar en las primarias es que ambos aceptamos las reglas de juego. No me cabe duda” del aporte que hará Bielsa en las elecciones del 16 de junio, “en lo que necesariamente tiene que ser un triunfo" del PJ y "de todos los santafesinos”. “Hay que recuperar Santa Fe”, planteó.

Perotti llegó a las nueve de la noche a la sede del PJ con sonrisa de ganador y esperó dos horas para hablar ante la prensa. Bielsa se había instalado en la sede de Festram, donde esperó el cierre del escrutinio oficial. Sus allegados ponderaron la “muy buena elección” en Rosario. Ante la demora en el conteo de votos, envió a Frana que habló en su nombre una y otra vez. “¿El que gana conduce y el que pierde acompaña?”, le preguntó un colega. “No tenga dudas”, contestó la legisladora que encabeza la lista de diputados provinciales de Encuentro por Santa Fe. Frana criticó también la lentitud del escrutinio. Cuando los resultados no son los que espera el gobierno del Frente Progresista, el veredicto se demora.

A la mañana, en Rafaela, en la mesa donde votó, Perotti ya había expresado su confianza política. “Con María Eugenia somos parte del Frente Juntos” y vamos “a estar unidos más allá de la interna. Que no tengamos lista única no quiere decir que no haya unidad”. Y agregó: “Es difícil separar lo que la gente ha unido”. “Les damos a los santafesinos la posibilidad de que ordenen la lista del peronismo; pero para ganar, hay que ir juntos”, cerró.