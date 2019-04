Desde Santa Fe Emilio Jatón es un fenómeno electoral en Santa Fe. Las urnas lo convirtieron ayer en el candidato a intendente más votado en la ciudad, tanto que duplicó el porcentaje de su rival Niki Cantard, el elegido por José Corral para sucederlo al frente del municipio. El postulante del Frente Progresista sumaba el 43% de los sufragios contra el 20% del aspirante de Cambiemos. Muy atrás se ubicaban en paridad los tres justicialistas que disputan la candidatura, Ignacio Martínez Kerz, Alejandro Rossi y Juan Cesoni. Cantard ya había asociado las primarias a una “prueba de clasificación” porque la competencia final será el 16 de junio. Una forma de amortiguar el impacto del escrutinio. Porque la de ayer es la tercera elección consecutiva que gana Jatón, aunque en ninguno de los cargos que obtuvo terminó su mandato. En junio de 2015, ganó la banca de senador por La Capital. En 2017, se mudó como concejal. Y en 2019, se perfila como el próximo intendente. En el Senado, lo reemplazó el ex ministro de Salud Miguel González, que completó los dos años que le faltaban. A pesar de los resultados, los partidarios del ex rector de la Universidad del Litoral lo alentaron el cántico "Niki intendente". Así que el candidato les propuso que "el 2 de mayo vuelvan a trabajar por él porque no podemos perder lo que hemos logrado”. Cambiemos se juega el cuarto turno en la intendencia (el primero de Mario Barletta y dos de Corral), pero ahora Jatón amenaza con cortar la racha de los 12 años. ResponderReenviar