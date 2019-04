"No alcanzan las palabras para describir lo que se vivió. un show épico, cargado de emociones y momentos inolvidables, a sala llena en el Teatro Vorterix". El tuit con el que Coti Sorokin resumió sus sensaciones es un buen resumen del show que dio el sábado junto a su banda Los Brillantes, un nuevo escalón en la actividad intensa de los últimos meses.

Es que el músico rosarino viene de cerrar 2018 con un show en el Teatro Colón que quedó registrado en CD y DVD ("Para cualquier músico es algo único, es un hito en la carrera, es una bisagra, un lugar que uno siente siempre como ideal, como un objetivo a llegar. No me gustan las comparaciones futboleras, pero no puedo evitar pensar que es como para un futbolista jugar la final del Mundial", le dijo entonces a Página/12), y en marzo dio un show intenso en el festival Rock en Baradero. Claro que en la sala de Lacroze y Alvarez Thomas contó con el fervoroso apoyo de un público totalmente propio, que atestó el lugar y celebró momentos tan populares como "Otra vez", "Antes que ver el sol” y “Nada fue un error”. Lejos ya de la polémica pública que mantuvo en febrero al protestar por la utilización de "Color Esperanza" en el festival contra Maduro en la frontera de Venezuela, Coti se concentró esta vez en la música. Y todo fue festejo.