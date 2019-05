El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia calificó de "injusta" la situación de Tigre, que descendió a la Primera B Nacional y es uno de los cuatro mejores equipos de la Copa de la Superliga, con grandes oportunidades de llegar a la final (venció por 5-0 a Atlético Tucumán en la ida) y, además, de clasificarse a la próxima Libertadores.

"La Superliga tiene su autonomía. Nosotros tomamos la decisión de sacar los promedios y modificar los torneos en el ascenso para desdramatizar el fútbol", enfatizó Tapia en declaraciones a la señal TyC Sports. En ese sentido, el titular de la entidad que rige el fútbol argentino calificó de "caso testigo" la situación que pasó Tigre, que descendió a la B Nacional pese a hacer una segunda mitad de temporada a gran nivel.

"Está demostrando que (Tigre) es uno de los mejores equipos en este momento con su juego y su gran técnico", afirmó Tapia sobre el actual momento del conjunto que dirige Néstor Gorosito. Desde que llegó a Victoria, Pipo sumó en el Matador nueve triunfos, cuatro empates y sólo dos derrotas, siendo una de ellas con totalidad de suplentes en un encuentro por Copa Argentina.



No obstante, Tapia señaló que "las reglas también se aceptaron de esa manera", aunque aclaró que "deportivamente es injusto que no pueda jugar la Sudamericana". Es que Tigre logró clasificarse a la Copa Sudamericana durante la Superliga, pero por el reglamento de la propia entidad que coordina la competencia no puede tomar parte del torneo continental.

Sin embargo, de ganar la Copa de la Superliga (o si lo hace Boca, ya clasificado), el Matador podría jugar la Copa Libertadores 2020 (cupo que da el certamen) pese a que estaría militando en la Segunda División. Una contradicción que no es tal para el increíble Tigre de Gorosito.