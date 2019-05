–Tras irse con Carmena, Errejón dijo a eldiario.es que Podemos no debería haber abandonado la transversalidad y conformarse con ser una esquina a la izquierda. ¿Qué opina?

–Para empezar, creo que esta insistencia en la transversalidad no la entiende la mayoría de la población que actualmente está entendiendo la situación política en base a la izquierda y la derecha. Pero además, la fuerza política que ha creado (Errejón) no parece que vaya a ser tan transversal porque estará en torno a un 10 por ciento del voto, y no lo critico por ese resultado, UP también está en torno al 10 por ciento. Creo que tener la capacidad de ganar tiene que ver con disputar el sentido común dominante, y eso se hace transformándolo no aceptándolo o adaptándose a él.