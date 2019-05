El juicio por la causa conocida como Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner como principal protagonista, comienza hoy a pesar de la advertencia de la Corte Suprema respecto de la posibilidad concreta de que el proceso se declare nulo o sea interrumpido. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 no hicieron lugar a los nuevos pedidos de suspensión realizados por las distintas defensas.

El juicio comenzará con un manto de dudas porque la Corte aún no estableció su posición de fondo sobre los nueve planteos pendientes, entre ellos el de la defensa de CFK que reclama medidas de prueba claves sobre las obras sospechadas. Las pericias sobre 5 de las 51 obras cuestionadas estarían listas recién en agosto y los jueces del máximo tribunal podrían incluso ordenar que se estudien algunas más o todas. En caso de que los especialistas determinen que no hubo sobreprecios y que las obras fueron hechas en tiempo y forma, se podría dar por tierra con toda la acusación y hacer caer el proceso.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron varios planteos que reclamaban suspender el juicio. Uno de ellos había sido presentado por la defensa de Julio De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi. A partir del comunicado de la Corte de la semana pasada, advertía que el juicio podría ser declarado nulo. El escrito señalaba que “no son pocas las ocasiones en las que causas complejas asociadas al supuesto fenómeno de la corrupción son utilizadas políticamente como herramienta de disputa y no como materia de crecimiento institucional y desarrollo democrático. Aquella interferencia ha determinado, en suficientes ocasiones, procesos viciados, constituidos por nulidades y graves afectaciones a los derechos de las partes”. Y señala que “en algo más de tres años se impidió a las defensas producir la prueba necesaria de descargo para enfrentar las acusaciones”.

Por su parte, el abogado defensor de Lázaro Báez, Víctor Hortel también había presentado una solicitud para posponer el comienzo del debate, argumentando que la Corte podría ordenar las medidas de prueba reclamadas por la defensa de la ex presidenta “que tienen incidencia directa en el desarrollo de este juicio y eventualmente podría traer aparejado la nulidad de toda la causa”. Para la defensa del empresario detenido desde abril de 2016 “la cantidad de planteos pendientes no hace más que demostrar que la celeridad por el inicio del juicio no tiene racionalidad jurídica ni la prudencia que debe reinar en los magistrados”.

Sin embargo, los jueces no hicieron lugar a ninguno de los planteos por considerarlos “extemporáneos”.

Tanto Báez como De Vido le pidieron al Tribunal que se les permitiera presenciar la audiencia de hoy por videoconferencia desde el penal de Ezeiza donde están detenidos. Pero los jueces también les negaron esa posibilidad. El objetivo era evitar la foto junto a CFK en el banquillo de los acusados.

Finalmente, los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso darán inicio a la primera audiencia a las 12 del mediodía. El proceso estará encabezado por ellos tres y Adriana Palliotti actuará como jueza sustituta.

El Gobierno será la parte querellante a través de la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso y de la Unidad de Información Financiera. Mientras que el representante del Ministerio Público será el fiscal Diego Luciani.

En total son trece los imputados, entre ex funcionarios y empresarios: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner (primo del ex presidente), Lázaro Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.

Está previsto que declaren aproximadamente 160 testigos, entre los que se encuentra el flamante precandidato a presidente Alberto Fernández, propuesto por la defensa de CFK.

Las audiencias tendrán lugar en la imponente Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Todas serán transmitidas en vivo por el Centro de Información Judicial, la página web a cargo de la Corte Suprema.

En principio está pautado que se realicen audiencias todos los días lunes, aunque podrían extenderse luego de la feria de invierno y en plena campaña electoral a más días de la semana. Sin embargo, como se dijo, si la Corte define ordenar las medidas de prueba solicitadas por las defensas el proceso podría interrumpirse. De todos modos, Comodoro Py ya le habrá dado al Gobierno su foto más deseada: la de CFK sentada en el banquillo de los acusados a pocos meses de las elecciones presidenciales.