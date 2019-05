El anuncio de la precandidatura de Alberto Fernández a presidente con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a su lado como vice apuró los tiempos del peronismo bonaerense. Hoy se reúnen los intendentes peronistas y algunos de sus aliados en Cañuelas para comenzar a definir los pasos a seguir en el escenario local del distrito. Buscan afinar el lápiz con mayor celeridad y comenzar a desentrañar una fórmula que los identifique para competir con la figura del ex ministro Axel Kicillof, uno de los dirigentes que más miden en las encuestas como candidato a gobernador. “Vamos a aunar criterios para empezar a resolver el tema de las listas”, aseguró a PáginaI12 el presidente del PJ provincial, Fernando Gray.

“Vamos a designar una Comisión de Acción Política del PJ bonaerense para delinear la estrategia electoral”, aseguró el intendente de Esteban Echeverría. Gray terminaba de convocar a los 45 intendentes peronistas para la reunión de hoy las 18 en el Parque Industrial de Cañuelas a los que sumarán a los jefes comunales aliados. Con la fecha del cierre de listas estrechando el camino, los líderes territoriales apuran el paso para delinear la propuesta que llevarán en la carrera hacia la casa de gobierno en La Plata y sus representaciones en la Legislatura y los concejos deliberantes.

La definición de la candidatura a gobernador parece planteada entre el ex ministro Axel Kicillof y uno de los intendentes, que empujan como espacio la idea de que el postulante sea uno de ellos. No es una idea nueva, sino que la pregonan desde el inicio del año electoral. Después de haber perdido la provincia de Buenos Aires, la proclama de la unidad hizo cuerpo en los intendentes del PJ. Así, desandaron el camino antes que el PJ lo hiciera a nivel nacional y dieron forma a la propuesta de que saliera de ellos el candidato a gobernador. Los nombres que están en pugna son los de los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de La Matanza, Verónica Magario; y de San Antonio de Areco, Francisco Durañona. Además, están anotados el diputado matancero Fernando Espinoza y el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni.

El armado de la Comisión de Acción Política tendrá entre seis y ocho integrantes para que pueda funcionar de manera aceitada. Buscarán representar allí a todos los espacios que integran el PJ y Unidad Ciudadana. Además de definir las cabezas de la lista, deben resolver postulantes a legisladores provinciales y concejales municipales.