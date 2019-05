La alta cotización del pase de Gustavo Bou obliga a los dirigentes de Central a mostrar nuevo interés por el goleador Franco Jara, de presente en Pachuca de México. El ex Arsenal es una de las figuras del equipo azteca y no será sencilla su contratación, pero las autoridades auriazules insisten en las conversaciones ante la probable venta de Fernando Zampedri.

Diego Cocca dio su aprobación a la llegada de Jara si no progresa la negociación por Bou. No es la primera vez que los canayas intentan contratar al ex delantero de Arsenal y San Lorenzo. Antes de traer a Zampedri se interiorizaron de la situación contractual de Jara en Benfica de Portugal pero por entonces su tasación no estuvo al alcance de las finanzas del club. Ahora Jara, de 30 años, acumula 67 goles en 137 partidos en Pachuca. Es el goleador del equipo, lo que dificulta su contratación. A su vez Pachuca tiene interés en Jeremías Ledesma y probablemente aparezca una futura venta del arquero si prosperan las conversaciones por Jara.

El fin de semana Central también le propuso contrato al defensor Lucas Acevedo, quien en 2014 se fue del club con el pase en su poder. Viene de jugar en San Martín de Tucumán y también es pretendido por Godoy Cruz. Aunque entre la propuesta de Central y Godoy Cruz el lateral seguramente se inclinará por volver a Arroyito, donde solo jugó doce partidos con la camiseta auriazul en la última etapa de Miguel Russo. Había llegado al club proveniente de Tiro Federal, en el marco del polémico convenio de colaboración firmado por dirigencia que presidió Norberto Speciale.