En Newell's son pocos lo que creen que la dirigencia podrá convencer a que Gabriel Heinze asuma como entrenador del primer equipo. Pero la directiva del Parque solo tiene como alternativa ante este escenario la vuelta de Juan Pablo Vojvoda o la apuesta por Frank Kudelka. Vojvoda se fue de Newell's en 2017 cuando el club contrató a Juan Manuel Llop y viene de dirigir a Talleres. Mientras que Kudelka dirigió meses atrás a Universidad de Chile, donde no encontró los resultados esperados. "No hay otros nombres, son esas las opciones si no viene el Gringo (Heinze)", confiaron en el parque Independencia.