Los intendentes del peronismo bonaerense expresaron un enfático respaldo a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, criticaron la "persecución política" que se ejerce sobre la ex presidenta y acordaron crear una Comisión de Acción Política (CAP) para afinar la estrategia que apunte al armado de un frente de unidad para derrotar al macrismo en la Provincia. Aunque no hubo ninguna resolución al respecto, en los discursos se reiteró el deseo de que un intendente sea el candidato a gobernador, aunque también hubo quienes mencionaron al ex ministro Axel Kicillof.

Bajo la batuta del presidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray, 44 intendentes peronistas se reunieron en el Salón de Convenciones del Parque Industrial de Cañuelas con el objetivo de discutir la estrategia electoral. Hubo presencias extra de dirigentes que no son intendentes pero están vinculados al armado bonaerense como la del diputado matancero Fernando Espinoza y del ex intendente de Berazategui Juan José Mussi.

"La decisión tomada por Cristina Fernández de Kirchner constituye un acto de verdadero patriotismo para comenzar a dejar atrás de una vez y para siempre el peor gobierno democrático de la historia argentina", sostuvo el documento elaborado por los intendentes, de fuerte respaldo a la fórmula anunciada el sábado. Incluso, rescataron la idea de la ex presidenta de elaborar "un nuevo contrato social de ciudadanía responsable para ordenar el país".

"Nos comprometemos a crear una Comisión de Acción Política conformada por los intendentes del peronismo, con el propósito de consolidar la construcción de un Frente Electoral de Unidad en la provincia de Buenos Aires", anunciaron en el documento.