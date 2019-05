En medio de la convulsionada campaña electoral por el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, el presidente Mauricio Macri volvió a mostrarse con la gobernadora María Eugenia Vidal para intentar acallar los rumores sobre un posible “plan V”. En un acto conjunto, durante una visita a un taller ferroviario en la localidad bonaerense de Mechita, Macri cuestionó la política educativa Conectar Igualdad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lo comparó con “repartir asado gratis”.

“¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego”, lanzó el presidente ante la incredulidad de los presentes. A su lado, Vidal asintió al principio con sus dichos, pero luego le lanzó una mirada de sorpresa al mandatario cuando este eligió comparar las computadoras con el asado.

El plan de inclusión digital al que se refirió Macri comenzó en 2010 con el objetivo de que los chicos pudieran tener acceso a la tecnología para incorporarla en sus estudios, pero fue desmantelado por su gobierno. La Anses admitió en diciembre de 2016 que no se había incumplido con la distribución de netbooks a los estudiantes secundarios y que se habían entregado 350 mil máquinas de 600 mil previstas. El desguace se concretó cuando se eliminaron los espacios de formación y articulación de los equipos instalados en todo el país.

Curiosamente, el Conectar Igualdad que tanto critica Macri tiene muchas similitudes con la política que él lanzó en la Ciudad de Buenos Aires un año después. El llamado Plan Sarmiento, que según la página web del Gobierno de la Ciudad representa “el camino hacia la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco de los desafíos que plantea la sociedad digital".