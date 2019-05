Un vibrador, dos packs de cera depilatoria y una lima eléctrica para pies. Este es el kit que recibieron las ganadoras del Campeonato de Asturias de Squash junto a los correspondientes trofeos el fin de semana, a diferencia de la estatuilla que recibieron los hombres que participaron de la misma competencia. Las jugadoras denunciaron que se trató de una “indignante situación” en el ámbito de un deporte en el que las mujeres están subrepresentadas y presentaron su denuncia ante la Federación de Squash del Principado de Asturias "por los obsequios sexistas y fuera de lugar" que acompañaron su premio al esfuerzo deportivo. Al menos tres personas renunciaron por el aberrante suceso, cuestionado duramente en las redes sociales.

"Estas actitudes son la base de todo ese machismo estructural que, en los casos más graves, acaba con mujeres asesinadas", manifestó a El País Elisabet Sadó, una de las cuatro premiadas en la gala del sábado 11 de mayo en Las Vegas. Sadó es además número uno del mundo y siete veces campeona de España de una disciplina que cuenta con pocas mujeres: sólo hay 255 frente a los 1550 hombres en todo el país. "Me gustaría que esto sirviera para que no pase nunca más y para que se tenga en cuenta que el deporte no es, ni de lejos, tan igualitario como la gente cree", agregó la deportista.

Las mujeres en segundo, tercer y cuarto lugar se ganaron una lima eléctrica para eliminar durezas en los pies o una cera para eliminar el cabello corporal. "Nos sorprendió mucho, nos sorprendió mucho. Creemos que es muy sexista", insistió Sadó.

Las redes no tardaron en reaccionar y rápidamente se instaló el Hashtag #Eltopdelmachismo con críticas hacia los “cavernícolas” que reforzaron estereotipos de género. “Es vejatorio, indignante, pernicioso, inconcebible, pero tristemente real. ¿Qué pretendían los organizadores de este campeonato oficial con semejante obsequio?”

El escándalo también llegó al Instituto Asturiano de la Mujer, donde consideraron que los supuestos obsequios que recibieron las mujeres son «sexistas». La Federación Asturiana de Squash se puso también del lado de las mujeres, aunque intentó desligarse de su responsabilidad. Su vocal, Maribel Toyos, aseguró que la organización del evento deportivo corre a cuenta de diferentes clubes.

“Este absoluto, masculino y femenino, lo organizó el Squash Oviedo. Nosotros sólo solicitamos los trofeos al Principado como obsequio a entregar por parte del club. En todo momento pensamos que sólo se entregaba eso, y lo ocurrido nos parece una vergüenza”, puntualizó.