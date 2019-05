El Bolsonaro de Alternativa Federal

En la sesión del Senado de hoy, el homenaje al asesinado diputado radical riojano Héctor Olivares en una balacera aun confusa en la Plaza del Congreso, derivó en un inesperado reclamo del senador Miguel Angel Pichetto. El precandidato presidencial de Alternativa Federal dio muestra de la bolsonarización de su discurso: sostuvo que el barrio de Congreso “está tomado por personajes delictivos”; lo comparó con el “Bronx” neoyorquino y dijo que la zona es “territorio comanche de noche”; donde conviven actividades delictivas como “trata de personas, prostitución, venta de drogas, bandas organizadas”. Además, cuestionó que se les dé de comer a los indigentes en la plaza. Reclamó más seguridad para resguardar a los legisladores nacionales, exigió conocer los motivos “del asesinato”, pidió incluso la sanción de una ley para “eximir el pago de la luz a la compañía de energía” para mantener el Congreso iluminado. Para terminar, vinculó la situación a la “decadencia institucional” y a que “gana más plata un concejal de Villa Echenagucia que un senador nacional”.

Estos son algunos de los párrafos salientes del discurso del jefe de la bancada de senadores de Argentina Federal:

Tomado: "Yo viví en el barrio del Congreso, lo conozco. Es un barrio tomado, por personajes delictivos: punguistas, trata de personas, prostitución, venta de drogas, bandas organizadas. La plaza era ocupada por esta comunidad gitana todo el tiempo, casi como si fuera propia. No voy a estigmatizar a nadie en términos de la comunidad, hay mucha gente que es honesta, trabaja en la calle, todo bárbaro”.

Motivo: “Lo que quiero decir es que si bien la investigación fue rápida, detuvieron a todos estos personajes, la verdad que es muy extraño que no conozcamos el motivo, es importante que se sepa el motivo del crimen de un diputado a 150 metros del Congreso, a plena madrugada. Eran las 7 de la mañana. Ver como se mata impunemente, es tremendo. Incluso hubiera sido parte de la difusión internacional este hecho”.

Bronx: “El escenario nocturno del Congreso es de una oscuridad tremenda. Uno cuando va a la capital de un país, en Europa, los Estados Unidos, el Capitolio, el Congreso, el Congreso italiano está iluminado de día. Acá, chicas que pasan a la noche por el Congreso, con esas luces de farolitos de 1920, pueden llegar a ser violadas. En la Caja de Ahorro había una banda que dormía todas las noches allí, que delinquían y robaban. La policía no está. La policía de la Ciudad llega tarde siempre, no está nunca, no hay presencia policial. El barrio del Congreso es el Bronx. La calle Rivadavia es el escenario de arrebatos, de punguistas, delincuentes vendedores de cocaína. Este es barrio donde venimos a representar al pueblo de la nación, a las provincias”.

Luz: “Si hay que hacer una ley para eximir de pago a la empresa de energía, hagamoslá. Si no tenemos que pagar, no pagamos. Que esté iluminado de día. Si sale una asesora, una chica joven está expuesta a cualquiera. Están expuestos los ciudadanos. Este barrio se ha convertido en un barrio marginal: junto con Balvanera, Constitución ha sido tomado por el delito. Mensaje, teléfono para la Ciudad. Entiendo que están en un proceso de cambio de la policía, hemos perdido a al Federal. ¿Saben cuántos policías federales hay en el Congreso?: 3 policías federales. No matan alguno porque no quieren. No quiero ser dramático, ni hacer una defensa corporativa. Sino la defensa de la gente que vive en este barrio. Barrio tomado”.

Comanche: “¿Qué pasa con esos muchachos que ocupan todos los días la plaza del Congreso. No hubo nunca una investigación? Todos son desocupados, vendedores ambulantes, nadie labura, nadie aporta. Nadie hace nada en este país. La plaza es territorio comanche a la noche. Tierra de nadie. Cuando uno cruza la plaza puede pasar cualquier cosa: arrebatadores, pungas, truchos, hay de todo ahí”.

Comida: “El gobierno de la ciudad, en esa tarea tan generosa, los domingos van a la iglesia, a las villas, dan alimentos y también vienen a dar alimentos en la puerta del Congreso. Podrían alquilar un gran salón, algún lugar importante para que la gente pueda comer no al aire libre y no debería ser el escenario donde dan comida todas las noches. No digo que no se la den y que no ayuden a los pobres”.

Salario: “La degradación y la decadencia de las instituciones, primero es espiritual. Si todo es un basural, si todo es una porquería, si esto no está iluminado, si los sueldos de los senadores es de lo peor, gana mas plata un concejal de Villa Echenagucia que un senador nacional todo se deteriora, todo se destruye. Nadie nos respeta, no hay policías que cuiden la plaza, el barrio. La verdad, estamos en problemas. Somos parte de esa decadencia colectiva”.