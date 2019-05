Desde Santa Fe

El presidente de la UCR Julián Galdeano admitió ayer sus dudas sobre el sesgo de la campaña electoral del aspirante a gobernador, José Corral, y el candidato a intendente de Santa Fe, Niki Cantard, que esta semana sorprendieron con una nueva estética gráfica en la propaganda callejera y afiches que proponen "Vamos juntos", pero enmascaran la pertenencia de ambos a Cambiemos. "No sé si es la mejor estrategia desvincularse de la marca", los interpeló Galdeano. Y si bien aceptó que la "marca está baqueteada" por las nueve derrotas electorales al hilo en la provincias, la última en La Pampa, los candidatos de la alianza "ni siquiera se acercan" a la intención de voto del sello político. "Por eso, no sé si es la mejor estrategia" desligarse de Cambiemos en los carteles de campaña, como lo hicieron Corral, Cantard y el candidato a intendente de Rosario, Roy López Molina, que ofrece "Todo por Rosario".

Galdeano ya había dicho que la UCR no romperá Cambiemos y que la mayoría de los convencionales de Santa Fe (12 sobre 22) ratificará la sociedad con el PRO y la Coalición Cívica en la Convención de Parque Norte, el 27 de mayo. "El radicalismo tiene la responsabilidad histórica de no debilitar al gobierno" de Mauricio Macri y sus "aportes deben ser para mejorar las cosas, no para que empeoren". "El consenso mayoritario en la UCR es que Cambiemos debe seguir como coalición política, pero es necesario abrirla a otros espacios como Alternativa Federal, el Partido Socialista y sectores gremiales y empresarios".

"La manera de revertir (la caída) es ampliar la alianza, mejorar las condiciones del país. No creemos que profundizar la grieta sea una solución".

Ayer, en el programa ATP, Galdeano ratificó esa línea: "Cambiemos es una coalición electoral, pero no de gobierno. La manera de revertir (la caída) es ampliar la alianza, mejorar las condiciones del país. No creemos que profundizar la grieta sea una solución". "Parece que Durán Barba o Marcos Peña se ponen contentos cada vez que la grieta se profundiza. ¿Cuánto tiempo hace que se investigan causas judiciales y los juicios se llevan adelante en una campaña electoral? Creo que no podemos dejar de preguntarnos eso", sorprendió.

-¿La UCR podría proponer un espacio más amplio que Cambiemos y con otro nombre? -le preguntaron.

-Sí, si fuese necesario. Eso le daría más competitividad a una opción política que debe renovarse y que hoy no garantiza el triunfo en las elecciones que vienen -respondió.

Cuando le plantearon la decisión de Corral y Cantard de retocar la estética gráfica con afiches que disimulan su pertenecía a Cambiemos o la omiten, Galdeano contestó: "Corral es el candidato a gobernador de Cambiemos. Yo integro la lista de candidatos a diputados que encabeza (Gabriel) Chumpitaz. Hay que acompañar el proyecto tal como está… Aunque la marca esté baqueteada, los candidatos por sí solo ni siquiera se acercan a la intención de voto del sello político".