El especialista Marcelo Rubinstein consideró que la Ley de Cannabis Medicinal “no solucionó hasta el momento las necesidades de los pacientes” porque no autorizó un “circuito legal de producción y fabricación, control de calidad y venta del aceite”, por lo que el Estado “estimula el mercado negro”. En la jornada “Cannabis y Salud, en La Plata, Rubinstein agregó que “cuando las madres peticionaron a los legisladores una ley que las ampare para poder medicar legalmente a sus hijos, sancionaron la Ley 27.350 en 2017”. No obstante, opinó que esa norma “fomenta la investigación médica y científica en cannabis medicinal y no les sirvió a los pacientes que la pedían” porque “Argentina prohíbe cultivar la planta”.