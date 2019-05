Gladys, la madre de Danilo Sansone, uno de los adolescentes fallecidos, pidió justicia para su hijo y se quejó por el mal trato recibido en el Hospital de Monte, cuando fue a reconocer el cuerpo. Dijo que cuando llegó al hospital no tuvo “la fuerza ni el coraje para entrar a reconocerlo”. La situación se hizo insostenible cuando una persona que estaba alli y que ella no puede decir si era médico o policía, la agravió cuando le dijo en tono imperativo: “Para qué mierda tenés tantos hijos, tenés diez y no pudiste cuidar a uno”.

Gladys aseguró que su hijo salió de su casa “a dar una vuelta como hacía siempre y me lo mataron, no salió ni a robar, ni a tomar, ni venía de un boliche”. La mujer sostuvo que los policías que iban en el patrullero “tienen que dejar de ser policías” y que ella los quiere ver “detrás de las rejas como a todo asesino, que la ley se cumpla como tiene que ser”. Comentó que su marido había ido al hospital, antes de conocerse la tragedia, y le dijeron que no podían atenderlo porque en un accidente habían muerto cuatro jóvenes. “Cuando me dijo eso se me salió el alma, y al rato vino un policía a mi casa a decirme ‘fíjese si no le falta uno de sus hijos’”. Gladys reclamó “justicia” y explicó que le era imposible “explicar el dolor que siento”.