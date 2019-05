Los gremios del transporte que integran la CATT que lidera Juan Carlos Schmid ratificaron el paro del próximo sábado 25 de mayo, a pesar de haber iniciado con el gobierno una negociación por el reclamo que mantienen en rechazo a los descuentos salariales por el impuesto a las ganancias. Los más de 20 sindicatos nucleados en el sindicato paralizarán los colectivos, trenes, subterráneos, vuelos y embarcaciones.

Ayer, los dirigentes se reunieron durante casi tres horas con el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, y su equipo técnico laboral, aunque no llegaron a ningún acuerdo. La CATT, tras el encuentro, difundió un comunicado en el que confirmó que instruyó a los gremios que la componen a "no prestar servicios el feriado del 25 de mayo, tal cual ha venido señalando".

"El Gobierno no se comprometió a nada. Hubiese sido lo mismo concurrir o no al diálogo. Desde diciembre de 2015 la CATT analiza con el Ejecutivo, apenas asumido, la injusta aplicación del impuesto sobre feriados, viáticos y horas extras. Pero luego de casi cuatro años no hay mínimas soluciones", señalaron los voceros gremiales.

Por su parte, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) también anunció que este sábado no habrá servicios de transporte de corta y larga distancia a nivel nacional. “Nos tomaremos el descanso del feriado, aclarando que el gobierno reconoce nuestro reclamo pero hasta la fecha no hubo soluciones. "No podemos recuperar el salario real, también notamos que estamos perdiendo nuestras fuentes de trabajo, con el agravante de los ajustes de impuestos, tarifas, alimentos y combustibles”, sostuvieron.

Probablemente haya también complicaciones con los aéreos, ya que las Asociaciones Argentina de Aeronavegantes (AAA) y de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) están adheridas a la Confederación del Transporte.