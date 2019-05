* Una buena: Senado Argentina @SenadoArgentina

Con 50 votos afirmativos y 1 en contra queda aprobado el proyecto de ley de cupo femenino en eventos musicales.

* Mala: tupito @etupito

El presidente comparó Conectar Igualdad con un asado.

Dos cosas que ya no tenemos.

* No denunciamos para no existir, denunciamos para existir mejor: Juan Carlos Rincón Escalante @jkrincon

Jugadoras de la selección: nos están acosando sexual y laboralmente, por favor hagan algo.

Federación Colombiana de Fútbol: está bien, se acaba el hijueputa equipo y antes agradezcan que no les pedimos que devuelvan los sueldos.

Todo muy bien.

#FútbolSinAcoso #NoMásSilencio

* ¿Cambiar?: zoso @antozoso

Amo que ahora quieran instalar que el aborto no es un tema inmediato porque hay gente que pasa hambre. Nunca caigan tan bajo.

* Apocalipsis: Nati M. @natipeperina

Me molesta muchísimo que en las series “apocalípticas” o de “catástrofes”, las minitas se mantengan por años con la cara impecablemente depilada.

Yo me voy quince días de vacaciones y vuelvo hecha la mujer loba.

* Física, pero no química: Jessi @zemashenishar

Una vez estaba en un boliche con un pibe en situación de levante y me pregunta ¿qué estudias? Le respondí física y me dice ya vuelvo. No volvió más.

Lo cuento siempre porque es gracioso.