Los médicos que cubren guardias en el Hospital Posadas contratados como monotributistas denunciaron que la dirección del hospital les hizo descuentos en sus salarios. Desde el jueves pasado están tomando medidas de fuerza por las que la atención en las guardias se redujo; en respuesta, la dirección de recursos humanos les comunicó que ya no continuarán cubriendo sus turnos.

El conflicto afecta la atención en la guardia externa de adultos y pediatría, así como a la realización de endoscopías, dijeron a Página/12 los profesionales. El hospital acumula 1300 despidos durante la gestión macrista.

“Los descuentos son totalmente ilegales. A nosotros nos pagan por día de guardia. La dirección tomó como referencia lo que cobramos en el mes de febrero y en base a ese dato ahora no nos está reconociendo para la facturación más días de trabajo. Febrero es un mes corto, en el que una parte se toma vacaciones, no puede ser tomado como un piso real. Por otra parte, los días de guardia trabajados quedan registrados mediante dos planillas”, señaló uno de los médicos afectados. En esta situación, hubo profesionales que decidieron no cubrir las guardias mientras no les pagaran la deuda y ahora se encuentran frente a una suerte de despido. La mayoría son residentes que completan sus ingresos cubriendo la atención de demanda espontánea, en los consultorios externos del Posadas, hospital de alta complejidad que cubre a la población del oeste del conurbano.