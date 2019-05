El diputado y precandidato a gobernador bonaerense Fernando Espinoza consideró que los peronistas deben “imitar al Partido Demócrata de Estados Unidos, cuyos precandidatos no arman espacios nuevos sino que compiten en primarias abiertas”. Así, el ex intendente de La Matanza aludió al anuncio de Alternativa Federal de que sus candidatos compitan en las PASO. Espinoza destacó que “dentro del Partido Demócrata hay varios que quieren ser candidatos y no arman sus propios espacios, sino que compiten todos dentro de las Primarias para determinar el candidato del partido”. Por eso, Espinoza invitó a “competir en las PASO dentro del mismo espacio” a los dirigentes peronistas y de las organizaciones opositoras a “quienes quieran vencer a Cambiemos” en las elecciones generales de octubre.